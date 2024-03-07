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早餐吃精緻澱粉 外表魅力恐盡失

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究表明，早餐飲食選擇會影響到民眾外貌的吸引力。（Photo by alxmjo on Flickr under C.C. License）
研究表明，早餐飲食選擇會影響到民眾外貌的吸引力。（Photo by alxmjo on Flickr under C.C. License）

早上吃白吐司白飯等精緻澱粉，竟然會讓人失去外表吸引力？科學家解釋說，體內血糖與胰島素的快速變化，會使臉部特徵與性荷爾蒙產生改變，進而失去魅力。專家指出，該研究凸顯了飲食與外觀的複雜關係，如長期高糖飲食，將使得民眾皮膚會加速老化。

「精緻澱粉」是經過加工或添加糖，使用經過加工去除麩皮、種皮的澱粉製成的商品，如白吐司、白飯都屬於精緻澱粉，比起原型澱粉，升糖指數比較高，吃下去會導致血糖快速上升。

吃吐司會變醜

衛報》報導，研究招募了52名民眾，隨機分配富含精緻澱粉與非精緻澱粉的早餐，熱量皆為500大卡，並拍攝受試者的照片給其他評估者看，發現「早餐吃精緻碳水化合物，會降低男性與女性面部的吸引力」。

科學家指出，臉部吸引力的變化可能是起源於血糖與胰島素的變化，身體素質的變化會影響到皮膚外觀，也會對荷爾蒙分泌產生影響。生物學家貝爾蒂卡說，「我們的飲食選擇會迅速對我們的外表產生影響」。

高糖變胖又變老

聖安德魯斯大學心理學教授佩雷特認為，飲食會影響民眾吸引力其實不足為奇，如血流改變就能快速改變外貌，如當含氧的新鮮血液經過皮膚時，大多數人看起來都會更健康，更有吸引力。

貝爾蒂卡指出，飲食選擇不僅對健康造成深遠影響，對於社會性特徵也會有反應。佩雷也舉例說，民眾若長期進行高糖飲食，不僅會短期影響血流，還會加速皮膚老化的速度。

NBC》報導，研究指出，用全榖類代替精緻碳水，同時選擇植物性蛋白，並減少動物性脂肪，有助於民眾減輕體重。哈佛大學流行病學學者指出，低碳水飲食不僅關於減少碳水攝取，更應重視優質的碳水化合物。

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吐司 白飯

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