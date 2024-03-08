短短3年…年收2百萬牙醫因疫情妻離子散 賣房獨居車內度日

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聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位牙醫因疫情影響，在失業後無法負擔房貸，最後只能將房子賣掉、與家人分居。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
日本一位牙醫因疫情影響，在失業後無法負擔房貸，最後只能將房子賣掉、與家人分居。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

儘管新冠疫情對社會的影響已趨緩，但在過去幾年間，許多人都因疫情而在事業上受創、甚至面臨負債累累、家庭破碎的情況。最近有日媒報導，一位牙醫師在三年前，年收入將近1000萬日圓（約新台幣212萬元），卻因為疫情影響，被任職的醫院解雇。在房貸、孩子教育費的壓力下，他最後不得不將房子賣掉，獨自一人住在旅行車裡。

據日媒《日刊SPA！》報導，現年47歲的高田洋次（化名）在三年前，曾在關西某診所擔任牙醫，年收接近1000萬日圓，然而隨著疫情升溫，該診所的經營也受到影響，高田表示，「在疫情間，高齡者就診次數的減少是最大致命傷。並且2020年底開始，電費、瓦斯費上漲，治療時所需的材料也漲了10%左右，最誇張的是，補牙用的金屬原料，在半年內就暴漲了3成。而因為診所的患者多使用醫療保險，我們只能收取與保險點數相應的金額，幾乎沒有收益」。

隨著診所經營的困難加劇，與院長關係不好的高田也面臨裁員危機。高田在2021年底遭解雇，之後雖以打工的方式繼續從醫賺錢，自身的精神狀況卻是每況愈下。

高田與妻兒三人原本住在關西某高級住宅區的獨棟住宅，當時他每月需繳的房貸為35萬日圓（約新台幣7萬4千元），他的兒子又是以畢業生推薦的方式錄取高田母校牙醫系，第一年需繳納高達2000萬日圓（約新台幣425萬元）的學費，導致高田的存款所剩無幾。

在被解雇一年後，高田不得不靠信用卡貸款來償還房貸，但貸款額度也在四個月後達到上限，高田表示，「在付不出房貸的第三個月，我收到銀行寄來的催繳通知，妻子對此相當緊張」。

高田表示，因情緒失落，當時的他已喪失平時的判斷能力，在聽了房地產公司警告「住家被法拍的話，會被附近鄰居發現」後，便照對方所言，迅速將房子賣出去，一家三口就此分居。目前，高田一個人住在朋友借給他的旅行車內，「我手頭上只剩下妻子在分居前給的30萬（約新台幣6萬3千元）。平時需忍受寒冷的天氣，將車停在大眾浴池的停車場或是休息區裡過夜」。

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