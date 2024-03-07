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過半學生作業交「同個錯誤答案」 師一查竟是Google搜尋AI出錯

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本老師發現許多學生透過GOOGLE搜尋到同一個錯誤訊息，使得同份作業的答案通通寫錯。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本老師發現許多學生透過GOOGLE搜尋到同一個錯誤訊息，使得同份作業的答案通通寫錯。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

AI在近幾年來如火如荼的發展，如Google部分搜尋引擎，也都導入AI系統。當用戶有問題想要查詢的時候，除了出現相關的網站之外，搜尋引擎本身也會提供AI判定的回答。然而AI並非完美，有時也可能做出錯誤的答案，因此在參考的時候必須謹慎應對。近來在日本，就發生了一起值得警惕的案例。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，東京一間私立中學的34歲理科男性教師，2月上旬曾經以「唾液澱粉酶有什麼功能」為題，做為學生的回家作業。結果有超過半數的人，都回答「唾液澱粉酶能夠分解食物中所含的澱粉，使之變成讓胃能夠簡單消化的狀態」這個答案。

這讓男老師感到非常奇怪，因為根據教科書上的答案，澱粉應該是由口中及十二指腸進行分解，並不是在胃裡分解。然而卻有大量學生同時答錯，讓老師覺得事有蹊蹺。於是他上Google查詢，發現搜尋引擎AI給的答案，正是答錯學生所寫的內容，由此判斷不少學生應該是上網查過以後，將錯誤的答案照抄，才導致這樣的狀況。

男老師再追查，發現這個AI答案，應該源自於食品商「Kewpie」的官方網站中，曾經提供過這樣的訊息。男老師旋即透過社群網站通知Kewpie官方，Kewpie也在2月底修正內容，將該段落去掉「胃」，改成「使之變成能夠簡單消化」。

然而這起事件，也讓人產生省思，不能盡信網路搜尋來的所有內容。醫學博士江田証認為，像是這種醫學方面的情報，與個人生命和健康息息相關，如果輕易採信AI的說法，會有非常大的危險。因此在查詢時，必須多加搜索比對，確認內容和其他家的說法是否一致才行。

AI Google 搜尋引擎 日本 網路 醫學

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