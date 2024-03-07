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「戀愛心痛」真的是病！壓力大無法治療 還暗藏死亡風險

聯合新聞網／ 綜合報導
因為戀愛而感到心痛，其實是「章魚壺心肌症」。圖／Ingimage
因為戀愛而感到心痛，其實是「章魚壺心肌症」。圖／Ingimage

過不久就是白色情人節。人在陷入熱戀時，或許會有內心忐忑、胸口一緊、甚至感到「心痛」的狀況出現。一些文藝作品，或許會稱這種狀況為像是「戀愛病」一樣，不過最近有日本醫師以科學的角度，來解析這種現象的發生。

根據日本媒體「南日本新聞社」報導，有一位鹿兒島市的大一男子，在搭乘巴士上學時總會遇到一位搭乘同班巴士的女性。由於這位男子暗戀該女性，有一次正打算出聲告白時，卻無法發揮平常的勇氣，並且感到胸口異常疼痛，錯失了告白機會。

而類似這樣「胸口疼痛」的狀況，對許多戀愛中的男女都不陌生。慶應義塾大學名譽教授、並且是心臟血管外科醫師的川田志明指出，這其實是因為精神上的強大壓力，產生「壓力性心肌症（或稱『章魚壺心肌症』）」。當因為壓力發作時，負責將血液打送到全身的左心室，就會扭曲成像是章魚壺的樣子，因而產生疼痛。

川田指出，除了戀愛以外，碰上至親死亡或大規模災害等等狀況，也可能讓人產生這樣的病症。甚至也有因此和其他疾病併發，因而死亡的案例。然而這樣的症狀，目前沒有特別的治療法，最好能夠多休息，或者多和身邊的人談話，分攤掉內心壓力。

愛情 日本 醫師

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