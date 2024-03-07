從醫須捨棄個性！他不顧反對「改當男公關」 做一事讓生涯更精彩

對不少人而言，能夠當上醫生是一件夢寐以求的事情，畢竟得要經過重重難關，才能考取大學醫科，並且在日夜苦讀下爭取從醫機會。然而日本歌舞伎町男公關「Dr.Nanato」，過去雖然曾經一度從醫，卻因為認為自己不適合的關係，毅然決定放棄醫生之路，改行從事男公關事業。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，Dr.Nanato過去曾經在電車中，看到有人暈倒時，有醫師即時上前治療，因而對醫師這行業產生憧憬。在學時期他努力用功，每天都花超過10小時以上念書，高三考前成績都維持在全學年30名內，最後成功考上一間私立大學的醫學系。

然而進入大學後，Dr.Nanato因為經濟比較拮据，需要打工償還學貸。這時有一位認識的東大朋友，建議他可以到歌舞伎町當男公關，並且認為他絕對有這方面的長才。因為薪資不錯，Dr.Nanato也接受建議。在歌舞伎町，Dr.Nanato認知到這裡的人不在乎學歷和成績，而是發揮性格的地方，讓一向埋首苦讀的他眼界大開，也非常適應這份工作。

後來他進到醫院實習，醫院告訴他，為了不要讓患者感到不安，應該在診療時捨棄個性，與歌舞伎町的生活南轅北轍，讓Dr.Nanato感到難以融入。過了兩個月後，他決心辭掉醫院的工作，專心投入當一位男公關。當然，他這個舉動引起了相當大的爭議，不只父母反對，許多周遭的人也批評他，為何要放棄體面的職業，轉而去做底層工作。

然而Dr.Nanato認為，人生有很多選擇，有人念醫學系當醫生，就有人未必會從事這條道路。在追尋從醫的過程，他學到了「努力的方法」，而男公關的工作，則讓他學會了「鍛鍊個性的方法」。為了讓自己更受歡迎，他也鑽研了不少商管類書籍，之後他會繼續活用這些技能，讓自己的生涯更精彩。