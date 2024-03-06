寧要自由不要錢！日年輕人刻意「不做正職」 換取自己的時間

在過去的觀念裡，會認為出來找工作，最好取得正職身分，才會比較穩定且有保障。然而近來日本就業市場，卻有越來越多年輕人，反而不願意擔任正職，寧願以其他方式工作，換取個人時間上的彈性。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，日本總務省調查，去年日本雇用者來到6076萬人，和前一年度相比增加22萬人。然而其中非正職員工，和前一年相比竟然多了23萬人，且大多集中在20多歲前半到30多歲前半這個區間。

調查指出，這些人選擇非正職工作的理由，最多的是「想根據自己合適的時間調整工作」，佔全體的34.7％。其次為「為了家庭和學費等打工」佔18.3％，再來是「比較方便顧家、顧小孩或長照」佔11.2％，最後則是「找不到正職工作」佔9.6％。與2013年相比，選擇「根據自己的時間調整工作」這理由的人，多了約10.5％左右。

一位東京的20多歲男性表示，由於他自己大學畢業後，仍然有參與玩樂團，因此為了配合演出，選擇不做正職工作，並且不認為工作賺高薪就能得到幸福。另外有一位從事IT業的30多歲女性，為了保持能夠和朋友相聚、看看電影的私生活時間，因此刻意選擇了非正職工作。

不過報導也指出，如果選擇非正職工作，不只現有的薪資拿得沒正職多，未來退休領取年金時，能得到的金額也比較少，比較缺乏保障。但就算是正職，也可能會因為制度改變等等，不保證一定過得安泰。因此從這角度來看，選擇比較自由的工作方式，也並非不能理解。