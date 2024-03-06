「全員逃走中」爆霸佔道路！他家被堵死「抗議還繼續拍」痛批傲慢

日本富士電視台節目「全員逃走中」，自從2004年開播以來，就受到廣大粉絲們的支持。即使過了20年以上，節目至今仍不斷推陳出新，並且除了日本以外，也在台灣、香港、泰國、美國等多地播出。然而最近節目製作群，卻引發了未經同意，擅自霸佔道路的爭議，引起一陣批判。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，社群網站「X」日本網友「ikudeyarude」最近貼文，表示全員逃走中的攝影團隊，擅自使用他家附近的空地和公共走道，害得他家裡的入口整個堵起來。而他要求攝影團隊出示道路使用許可證時，對方竟然無法配合，並且在批評下仍持續攝影，讓他感受到媒體的傲慢。

網友後來報警處理，警方表示除了他之外，也有收到其他人通報，並且隨後抵達現場。於是攝影便在下午一點半左右結束。網友指出，雖然最近東京有很多攝影活動，但是只要好好遵守規則，做好事前通知，或甚至在抗議的時候願意認錯道歉，其實都沒什麼大不了的，因此才會覺得逃走中的攝影團隊太過傲慢。富士電視台則在事後承認確有此事，並且公開道歉。

網友們則認為「這真的該報警，將責任者移送法辦」、「未經同意闖入個人庭院，把花草踩壞揚長而去，這就是富士電視台」、「當初熊本地震，少數還能撐下去營業的飯店說，很多東京媒體訂了房卻都沒來」、「原來逃走中也會跑到一般住宅地攝影啊」、「電視的時代結束了，這些電視台趕快倒一倒算了」、「直接妨礙他們啊，只要不管他們照平常一樣就是妨礙了。」