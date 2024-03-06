網美與夫騎重機旅印度遭7人性侵 官員發慰問金遭砲轟：自己國民呢

前幾天，西班牙重機女網紅南達（Nanda）與丈夫在印度賈坎德邦的杜姆卡區騎重機旅行時，慘遭7人性侵，他的丈夫在旁不僅目睹妻子受辱過程，也經歷了歹徒殘暴的毆打。南達於社群軟體上公開此事件後引起輿論軒然大波，印度地方政府也出面表示歉意，並給予兩人100萬盧比（約新台幣38萬元）的賠償金，不料此舉卻引發另一波撻伐聲浪。

事件發生後引發印度社會民怨四起，寶萊塢女星查達哈（Richa Chadha）也痛批印度性侵案件層出不窮，怒言「我為我們腐朽的社會感到羞恥」，而印度當局則是火速追緝凶嫌，已將7名嫌犯中的3名逮捕歸案，剩下4名在逃，警方正積極追查中。

然而事件卻並未到此落幕，印度亞洲國際新聞社（ANI）於社群軟體上發布一段影片，影片中杜姆卡縣的地方官員將一張100萬盧比的支票交給南達的丈夫文森特（Vicente），雖然影片中地方官員神色嚴肅，並無不尊重被害人的意思，但現場有大批媒體圍繞拍照，引起印度網友不滿，指責政府如此處理根本是在受害者的傷口上灑鹽，是二次傷害；也有不少印度網友無奈感嘆，印度性侵問題嚴重，但僅因為受害者是外國人就能得到幫助，卻步不知道有多少本國人飽受性侵折磨，然而政府根本毫無作為。

至於南達對於印度之行的遭遇，她向當地媒體表示自己不會怪罪印度人民，在印度旅遊的回憶大多數仍然很美好，也感謝印度政府給予的幫助，「我只會譴責那些暴力的犯案者」。