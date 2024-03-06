快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

網美與夫騎重機旅印度遭7人性侵 官員發慰問金遭砲轟：自己國民呢

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙重機女網紅南達和丈夫騎摩托車在印度旅遊，1日於東部賈坎德邦杜姆卡縣搭帳篷過夜時遭7名男子輪流性侵。圖／擷取自IG
西班牙重機女網紅南達和丈夫騎摩托車在印度旅遊，1日於東部賈坎德邦杜姆卡縣搭帳篷過夜時遭7名男子輪流性侵。圖／擷取自IG

前幾天，西班牙重機網紅南達（Nanda）與丈夫在印度賈坎德邦的杜姆卡區騎重機旅行時，慘遭7人性侵，他的丈夫在旁不僅目睹妻子受辱過程，也經歷了歹徒殘暴的毆打。南達於社群軟體上公開此事件後引起輿論軒然大波，印度地方政府也出面表示歉意，並給予兩人100萬盧比（約新台幣38萬元）的賠償金，不料此舉卻引發另一波撻伐聲浪。

事件發生後引發印度社會民怨四起，寶萊塢女星查達哈（Richa Chadha）也痛批印度性侵案件層出不窮，怒言「我為我們腐朽的社會感到羞恥」，而印度當局則是火速追緝凶嫌，已將7名嫌犯中的3名逮捕歸案，剩下4名在逃，警方正積極追查中。

然而事件卻並未到此落幕，印度亞洲國際新聞社（ANI）於社群軟體上發布一段影片，影片中杜姆卡縣的地方官員將一張100萬盧比的支票交給南達的丈夫文森特（Vicente），雖然影片中地方官員神色嚴肅，並無不尊重被害人的意思，但現場有大批媒體圍繞拍照，引起印度網友不滿，指責政府如此處理根本是在受害者的傷口上灑鹽，是二次傷害；也有不少印度網友無奈感嘆，印度性侵問題嚴重，但僅因為受害者是外國人就能得到幫助，卻步不知道有多少本國人飽受性侵折磨，然而政府根本毫無作為。

至於南達對於印度之行的遭遇，她向當地媒體表示自己不會怪罪印度人民，在印度旅遊的回憶大多數仍然很美好，也感謝印度政府給予的幫助，「我只會譴責那些暴力的犯案者」。

印度 性侵 網紅 西班牙 重機

延伸閱讀

轉運囉！三生肖3月中「遇百年難得財運」 一類人事業越滾越大

機械系不吃香？陽明交大碩士嘆「進台積只能做1工作」 學長姐點出現實面

擁銷魂身材一炮而紅！女警下海「一個月拍9支AV」 曝因1事崩潰不當警察

跟爸爸去韓國…5歲孩爆「晚上都和阿姨睡」 人妻崩潰：他說為省錢

相關新聞

網美與夫騎重機旅印度遭7人性侵 官員發慰問金遭砲轟：自己國民呢

前幾天，西班牙重機女網紅南達(Nanda)與丈夫在印度賈坎德邦的杜姆卡區騎重機旅行時，慘遭7人輪姦，他的丈夫在旁不僅目睹妻子受辱過程，也經歷了歹徒殘暴的毆打。難達於社群軟體上公開此事件後引起輿論軒然大波，印度地方政府也出面表示歉意，並給予兩人100萬盧比(約新台幣38萬元)的賠償金，不料此舉卻引發另一波撻伐聲浪。

用科學傳福音？17世紀耶穌會的「數學驚奇」教育學

對17世紀歐洲的知識份子來說，如果想一次性瀏覽最先進科研成果，耶穌會位於羅馬學院的博物館會是相當不錯選擇。

臉書以前就癱瘓！3年前FB集團大故障

全球社群龍頭Facebook集團自台灣時間4日深夜11點39分起，傳出極為嚴重的「全集團癱瘓」——包括Facebook、FB Messenger、Instagram、Whatsapp與臉書投資的VR系統Oculus，瞬間於全球網際網路大斷線。

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

南韓政府今年2月初宣布自2025學年度起，每年將大規模增收2千名醫學生，藉此解決國內醫療人力不足、高齡化社會需求問題，然而這項政策卻引發南韓醫界不滿，數千名實習住院醫師為表達抗議集體請辭，導致醫院人力不足，病患跟傷患求助無門，在醫院到處詢問：「這裡有醫生嗎？」

日本關東甲信山區6日防大雪 東京8日恐降3月雪

日本受到低氣壓接近影響，關東甲信地方持續降雪，預計到6日白天以山區為主地區將降大雪。至於包括東京市區在內的關東地方平原地...

日醫師受漸凍人委託「投藥安樂死」 法院判18年徒刑原因曝光

日本45歲醫師大久保愉一被檢方認定接受「漸凍症」女性患者委託投藥殺害，依受囑託殺人罪等罪嫌起訴並具體求刑23年，大久保今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。