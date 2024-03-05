遭3男洩慾！印度2少女「吊掛樹上慘死」 家屬淚訴：還拍片勒索
令人髮指！印度2名失蹤未成年少女，被發現吊掛在樹上斃命，家人向警方控訴，2女生前遭鎮上1名富商及富商家人等3名男子性侵，且被拍片勒索，估計2女因此採取「激烈行動」輕生。富商等3名男子已被拘捕，依輪姦、兒童性罪行等罪名調查。據報，3名男子是2名少女的遠房親戚。
綜合外媒報導，事發2月28日，地點在印度北方邦加塔姆普爾鎮（Ghatampur）村莊，2名未成年少女被發現吊死在1棵樹上。
家屬表示，2名少女14至15歲，在磚窯廠工作，2月28日晚上突然不知所終，在村莊找了幾小時，最後在離磚窯廠約400米1棵樹上發現吊掛著2女的屍體。
家屬又向警方指控，2名少女死前數天，被當地48歲富尼沙德（Ramroop Nishad）、尼沙德18歲兒子拉朱（Raju），以及19歲侄子桑賈伊（Sanjay）3人性侵，更拍下影片勒索。
警方目前已拘捕尼沙德等3名男子，在尼沙德手機中找到2名少女相關照片和影片，依輪姦、教唆自殺和兒童性罪行等方向調查。據報，3名男子是2名少女的遠房親戚。
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文章授權轉載自《香港01》
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