音樂大學公演照正裝亮相…就他最普通！網笑：像太鼓達人玩家

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聯合新聞網／ 綜合報導
大阪音樂大學公演海報，左下角演奏者因為穿著特別「普通」反引起討論。圖擷自石脇陽太個人X
大阪音樂大學公演海報，左下角演奏者因為穿著特別「普通」反引起討論。圖擷自石脇陽太個人X

說到音樂家，腦中或許會想到穿著嚴謹的禮服和正裝、風度翩翩演奏樂器的畫面。但在最近，大阪音樂大學公布了一張畢業音樂會的照片，卻有其中一位演奏者，因為穿著特別的不同，反而引起了網友們的討論。

根據日本媒體「よろず～」報導，大阪音樂大學爵士薩克斯風手石脇陽太，最近分享了將在3月14日開演的畢業演奏會海報。海報上幾乎每位樂手的照片，就算不是穿著正裝，也是非常精心的打扮，隆重看待這次演出。

然而，唯獨左下角的石脇本人，卻是穿著一件看起來很普通的橘色T恤入鏡，一點也沒有特別打扮的感覺。石脇雖然一度表示，是只有他一個人不知道該慎重穿搭，但後來改口，說是有意送交平常樣貌時的照片，也跟相關人員報備過「這樣子就行了」。不過他沒想到這張照片，卻引起了許多網友的廣泛討論。

不少網友紛紛表示「左下特別顯眼笑死」、「比起演奏樂器，更像是很會打太鼓達人的類型」、「只有一個像是被路上隨機採訪到的打扮」、「這樣反而更特別，某種方面來說是好事」、「像是打工應徵時用的照片」、「某種意義上最容易被人記住的」、「反而看起來是很有個性的穿著」。另外，石脇也有在自己的帳號裡分享演奏片段，證明他確實是一位爵士薩克斯風手。

日本 音樂會

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