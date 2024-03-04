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日麥當勞「星之卡比」玩偶開店就搶光！大量黃牛轉賣「比餐點還貴」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本麥當勞快樂兒童餐推出星之卡比周邊，結果太熱門被搶購一空，還出現大量黃牛轉賣。圖擷自日本麥當勞官方X
日本麥當勞快樂兒童餐推出星之卡比周邊，結果太熱門被搶購一空，還出現大量黃牛轉賣。圖擷自日本麥當勞官方X

日本麥當勞快樂兒童餐日前推出「星之卡比」系列相關周邊玩偶，結果大受歡迎。第一彈贈品在2月23日開賣後，僅一天就宣布通通送完。第二彈則是在3月1日開賣，也立刻被搶購一空。然而，網上也陸續出現許多轉賣的商品，反映出不少顧客其實是一開始就打算轉賣的黃牛，並非真心想要周邊，引發了許多不滿聲音。

根據日本媒體「ENCOUNT」報導，由於第一彈發行時，就在網路上引起相當大的討論，使得第二彈上市當天，有些麥當勞店家還沒開門，外頭就已經大排長龍，幾乎全都是要來搶購快樂兒童餐，瞄準「星之卡比」周邊的顧客。

因此，不少店家才開賣不久，東西就立刻被搶購一空。超乎預期的搶購盛況，迫使日本麥當勞出面公告，表示當初活動雖然預計維持三週，但因為太過熱門，因此決定提早結束販售。原先預計在8日推出的第三彈，當然也緊急喊卡。

然而就在1日下午一點左右，二手商品網站「Mercari」就出現許多轉賣周邊的人，價格約落在600至3000日圓之間（約相當於新台幣126元至630元），甚至還有賣家販售整個套組，喊價7000日圓（約相當於新台幣1470元）。對比日本快樂兒童餐定價約在520日圓（約相當於新台幣109元）左右，明顯貴上不少。

這些轉賣黃牛的舉動，讓許多網友痛批「黃牛簡直是垃圾」、「比快樂兒童餐還貴笑死」、「連偏鄉地方的麥當勞都缺貨，黃牛真的太多了」、「因為這些黃牛的錯，讓想要的小孩反而沒有」、「應該要限制沒有帶小孩的大人可購買數量」、「在平日小孩還在上學的時間點就賣光也太慘」。

日本 麥當勞 黃牛

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