她早斷言「大谷翔平結婚」！上萬人驚呼：女人第六感真恐怖

日本棒球球星大谷翔平昨（2月29）日宣布結婚，震驚全球，讓不少粉絲哭喊「失戀了」。不過，日本有位人妻早在看到大谷翔平養狗時，就曾推論「他要結婚了」，讓上萬名網友驚呼「女人的第六感真的好準」。但針對此事，大谷翔平則回應，真的與太太無關。

臉書粉專「哈捏口推特翻譯」昨日搬運一則日本網友X推文，文中一位人夫透露，對於大谷翔平結婚一事，「最讓我雞皮疙瘩的事情是，當初他養狗的消息剛出來的時候，我老婆就說了句『他要結婚了吧』」。

當時他還不相信回說「屁啦妳又知道」，結果老婆篤定斷言道，「他既不像那種會把狗狗丟給寵物保母後，就不管不顧的人，也不像是會不負責任地跟沒有結婚意願的女朋友一起養狗的人啊。」

此推文吸引超過30萬人按讚，台灣網友也紛紛感嘆，「名偵探」、「我就問這什麼敏銳的邏輯本能」、「有些事情，對女人是專業」、「我身邊也有幾位朋友說過一樣的話，真的是女性的洞察力哈哈哈」、「好厲害的觀察」、「老婆也太厲害了，細節看出徵兆」、「好有道理」、「超級合理」。

不過，公開喜訊後，大谷翔平在記者會解釋，養愛犬真的與太太無關，「我一直有養狗的想法，手術的時候也是我自己照顧牠，跟夫人的關係不大」。他表示，當初跟太太說要養狗時，她也感到很驚訝。