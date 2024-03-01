快訊

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

她早斷言「大谷翔平結婚」！上萬人驚呼：女人第六感真恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平閃電宣布婚訊，震驚全球粉絲。 美聯社
大谷翔平閃電宣布婚訊，震驚全球粉絲。 美聯社

日本棒球球星大谷翔平昨（2月29）日宣布結婚，震驚全球，讓不少粉絲哭喊「失戀了」。不過，日本有位人妻早在看到大谷翔平養狗時，就曾推論「他要結婚了」，讓上萬名網友驚呼「女人的第六感真的好準」。但針對此事，大谷翔平則回應，真的與太太無關。

臉書粉專「哈捏口推特翻譯」昨日搬運一則日本網友X推文，文中一位人夫透露，對於大谷翔平結婚一事，「最讓我雞皮疙瘩的事情是，當初他養狗的消息剛出來的時候，我老婆就說了句『他要結婚了吧』」。

當時他還不相信回說「屁啦妳又知道」，結果老婆篤定斷言道，「他既不像那種會把狗狗丟給寵物保母後，就不管不顧的人，也不像是會不負責任地跟沒有結婚意願的女朋友一起養狗的人啊。」

此推文吸引超過30萬人按讚，台灣網友也紛紛感嘆，「名偵探」、「我就問這什麼敏銳的邏輯本能」、「有些事情，對女人是專業」、「我身邊也有幾位朋友說過一樣的話，真的是女性的洞察力哈哈哈」、「好厲害的觀察」、「老婆也太厲害了，細節看出徵兆」、「好有道理」、「超級合理」。

不過，公開喜訊後，大谷翔平在記者會解釋，養愛犬真的與太太無關，「我一直有養狗的想法，手術的時候也是我自己照顧牠，跟夫人的關係不大」。他表示，當初跟太太說要養狗時，她也感到很驚訝。

大谷翔平 寵物 結婚

延伸閱讀

好無奈！她掏錢結帳屢遭「搶刷載具」 網轟：蕭貪的人非朋友

若不算住宿費「大學生1個月要多少生活費？」 過來人曝1金額：低標

他問彈性放假再補班、只放一天哪個好？網狂喊：休「這天」比連假更爽

城府最深三星座！金牛隱忍、摩羯穩重 這星座心思如海猜不透

相關新聞

她早斷言「大谷翔平結婚」！上萬人驚呼：女人第六感真恐怖

日本棒球球星大谷翔平昨日（2/29）宣布結婚，震驚全球，讓不少粉絲哭喊「失戀了」。不過，日本有位人妻早在看到大谷翔平養狗時，就曾推論「他要結婚了」，讓上萬名網友驚呼「女人的第六感真的好準！」但針對此事，大谷翔平則回應，真的與太太無關。

從律師變「紅色將軍」 德國防長如何帶領德軍衝向歐洲防禦前線

自美蘇冷戰結束後，德國承平日久，軍備廢弛。不過隨著俄烏戰爭爆發，二戰後長久避戰的聯邦國防軍不得不重整旗鼓。而63歲律師出身的德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上任至今一年多，以豐富經驗和硬派作風獲封「紅色將軍」，強力占據德國政壇所有民調榜首，他如何改造二戰後每況愈下的國防部署，實現雄心壯志，讓德軍成為歐洲防禦前線的「脊梁」？

實現邊玩邊工作！日本將開放數位游牧簽證 申請條件一次看

邊玩日本還能邊工作？你沒看錯！日本即將在3月底實施「數位游牧簽證計畫」，將開放49個國家申請，其中也包括台灣。究竟，數位游牧是什麼？申請條件為何？

美國航空航班飛到一半「擋風玻璃突破裂」 緊急迫降波士頓機場

美國航空（American Airlines）一架從紐約飛往西班牙的航班，飛到一半因駕駛艙的擋風玻璃突然破裂，被迫緊急在...

驚人！最新研究曝「全球逾10億人肥胖」 比預期提早8年

CNN報導，根據2月29日發表在刺胳針（The Lancet）醫學期刊的一項分析，全球有超過10億人患有肥胖症，包括兒童...

超對比！大谷翔平229宣布已婚 當天剛好是日本「圓滿離婚日」

大谷翔平昨日發布結婚震撼彈，宣布自己是已婚身分，而日本NHK恰好也在昨日報導日本2月29日是「圓滿離婚日」，因為229在日語發音上像是指著「兩個人的好運」的雙關語，也因為3月分剛好是職場或學業新開始的月分，讓很多日本民眾選擇在2月29日離婚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。