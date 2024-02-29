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系統更新困難！日本「新500日圓硬幣」超難用 過半販賣機都不吃

聯合新聞網／ 綜合報導
日本發行新款500圓日幣，但卻有著使用不便的問題。圖擷自youtube
日本發行新款500圓日幣，但卻有著使用不便的問題。圖擷自youtube

日本曾在2021年發行新型的500日圓硬幣，為了防止偽幣產生，該硬幣用了三種不同的金屬及新技術鑄造。然而，該硬幣卻有無法在多數自動販賣機使用的重大缺陷。即使未來販賣機可能會因為新紙鈔流通而改版，但不吃新500圓硬幣的狀況，卻還是可能持續下去。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，日本預計在今年7月，發行新款的500日圓紙鈔，屆時也會更新販賣機的系統，讓機台能夠應對新版鈔票。但日本自動販賣系統機械工會指出，雖然這次的改版，可能讓部分機台也能對應新版500日圓硬幣，但整體而言改善規模不會太明顯。

原因在於販賣機對應紙鈔和硬幣的機械，其實屬於兩種系統，因此業者在更新紙鈔時，硬幣的不一定會跟著換新，而且更新硬幣系統，難度比紙鈔更高。2021年機械工會調查，發現全日本270萬台自動販賣機中，僅有三成的81萬台左右，能夠對應新版500圓硬幣。

而這三成的機台裡，多半集中在JR電車票的販賣機，或者便利商店的結帳機台等等。日本7-11就表示，旗下所有分店的機台，都有對應新版的500日圓硬幣，也能拿來儲值各種電子支付的IC卡。因此，如果拿到新版500日圓不知如何使用，選擇到便利商店消費，或許是一個方法。

日本 硬幣 販賣機

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