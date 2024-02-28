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英、紐兒少吸電子煙 董氏：錯誤政策導致

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國與紐西蘭政府都立法禁止兒少吸食電子煙。（Photo by Mike Mozart on Flickr under C.C. License）
英國與紐西蘭政府都立法禁止兒少吸食電子煙。（Photo by Mike Mozart on Flickr under C.C. License）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

英、紐都出現青少年電子煙成癮的狀況，甚至連國小學童都在吞雲吐霧！兩國政府都立法禁止兒少吸食電子煙，但因政府執行力或監管力度不足，導致電子煙在校園氾濫。董氏基金會菸害防治組主任林清麗受訪時解釋，這兩國政策想「用開放電子煙引導成年人戒菸」，卻意外導致電子煙盛行於青少年之間，戕害兒少身心發展。

兒少對電子煙成癮

BBC》報導，英國反菸組織「ASH」去年調查發現，11至17歲的兒童中有20.5%嘗試過吸電子煙，高於2022年的15.8%。肯特校長協會克里騰登指出，對於青少年吸食電子煙的狀況，已經有不少校園引入電子煙警報器，「雖它們能發揮阻卻效果，但要根絕青少年接觸電子菸，還需要更多努力」。

衛報》報導，在紐西蘭各地，兒少吸食電子煙的狀況愈發猖獗，該國數據顯示，2023年就有1945名國中小學生因為電子煙或吸菸被退學；另一項研究更指出，14到15歲的青少年當中，約1成每天都吸電子煙。

影響學習表現

青少年輔導員奧贊表示，許多被輔導的學生表示，他們吸食電子煙是為了控制焦慮或憤怒；第一線教學人員也指出，吸食電子煙已經影響到學生的行為與專注力，甚至因為尼古丁出現偏差行為。

紐西蘭學校也設法解決這個問題，但南威靈頓中學校長史托克表示，「當學生或學校尋求政府協助時，我們發現很難獲得所需的支持」，於是教育團體合作起草全國性應對政策，盼幫助學校管理學生的電子煙使用。

錯誤政策導致

對此，林清麗受訪時強調，英國與紐西蘭政府不同於台灣、香港、泰國等國全面禁止電子煙，而是希望透過開放電子煙，來促進民眾戒除紙菸，但開放電子煙的政策，卻導致新興菸品在兒少間盛行。

她指出，美國已出現超過2600件因電子煙掛急診住院事件，且8成病患都是35歲以下，新興菸品的主要客群之一其實是青少年。

她解釋，英國紙菸價格是台灣的五倍，電子煙相對便宜，但吸入的尼古丁總量卻是比紙菸高出許多，恐怕對大腦發育造成嚴重的危害，她認為英國、紐西蘭政策還有很大的檢討空間。

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