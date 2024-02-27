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出車禍仍參加擲樹比賽！她「不能提重物」求償2600萬 遭法院駁回

聯合新聞網／ 綜合報導
愛爾蘭一名女子出車禍受傷求償，卻被發現還能參與擲樹比賽。圖／翻攝自X@brodstanaccount
愛爾蘭一名女子出車禍受傷求償，卻被發現還能參與擲樹比賽。圖／翻攝自X@brodstanaccount

愛爾蘭一名女子因車禍受傷，她以嚴重影響生活為由，向保險公司索取65萬英鎊（約2600萬新台幣）的賠償，不過卻被發現參加「擲樹比賽」，最後遭法院駁回。

據英國《衛報》（The Guardian） 報導，36歲的愛爾蘭女子卡米拉·格拉布斯卡 (Kamila Grabska) 2017 年乘坐汽車時被追撞，她聲稱這場車禍導致背部和頸部受傷，自己陷入殘疾狀態，至少5年沒辦法工作、照顧小孩，也不能夠提重物與做家事，她形容這是「令人衰弱的疼痛」，病情嚴重時甚至只能臥躺在床，請丈夫把藥物帶來。

格拉布斯卡以此為由，向保險公司RSA Insurance起訴，要求賠償過去和未來的收入損失，總計高達65萬英鎊。不過在2018年1月，一張照片顯示格拉布斯卡參加克萊爾郡（County Clare）恩尼斯（Ennis）的慈善活動，她還在「擲樹比賽」獲得冠軍，根據比賽規則，選手需要將152公分高的雲杉樹扔擲，最後距離最遠的人獲勝。

對此，愛爾蘭法官判定格拉布斯卡以非常敏捷的動作，扔出巨大的聖誕樹，「恐怕我只能得出這樣的結論，這些說法（傷病損害）完全被誇大了。在此基礎上，我建議駁回這一主張」。雖然她否認偽造自己的傷勢，並告訴法庭自己在試圖過正常的生活，法官最後仍駁回她的案件，並裁定格拉布斯卡在碰撞後的行為，與她就受傷情況提出的說法「完全不一致」。

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