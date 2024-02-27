聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度「無人火車」 時速100暴衝70公里

聯合報／ 國際中心／綜合報導

印度傳出一列滿載碎石的貨運火車在無人駕駛的情況下行駛七十公里，印度鐵路公司廿六日表示，已下令展開調查。

法新社報導，約有五十三節車廂的貨運火車廿五日從北部查摩與克什米爾省向旁遮普省出發，直到被放置在軌道上的木塊阻擋才停下。

印度北方鐵路公司發言人庫瑪告訴法新社，「我們已下令展開調查」，並提到這起事故沒有造成人員傷亡。

拍到這列火車以時速一百公里前進的影片在社群媒體瘋傳。

當地媒體報導，事故發生時，這列火車在查摩一個火車站停靠更換乘務人員。在機車長和機車助理下車後，火車開始沿著斜坡滑動。

印度官員表示，火車在帕坦科特車站停下來，機車長下車前忘記拉手煞車，因此火車開始在崎嶇的軌道上行駛。這列五十三節車廂運載著石頭的貨運列車以時速一百公里穿過約五個車站，然後在烏奇巴西停下。

官員們說：「在鐵軌上放置木塊以阻止火車後，火車停了下來。目前尚無人員傷亡。」為避免意外，路線上所有鐵道交叉口都被關閉。

這是每天載運上千萬人次乘客的陳舊印度鐵路網發生的最新事件。去年六月，印度巴拉索爾曾發生重大火車事故，當時一列客運火車撞上一列靜止的貨運火車後，數節車廂出軌，再撞上另一列往相反方向行駛的客運火車，造成至少二七五人死亡，一千兩百人受傷，是印度廿多年來最嚴重火車事故。

印度 客運 社群媒體

延伸閱讀

影／印度鐵路再傳離譜事故！無人駕駛繼續以時速100公里飛駛70公里

工程師不愛到大陸出差了？內行人曝「2大因素」：就是這麼慘

看好菲律賓潛力 首屆印菲科技高峰會3月登場

印度卡納塔卡邦官員來台招商 盼深化科技商務互動

相關新聞

醫師罷工潮延燒 南韓下通牒

南韓住院醫師為反對政府增招醫學系新生發動的大規模請辭和罷診潮延燒一周，全韓已逾一萬名實習和住院醫師提出辭呈。南韓保守派政...

印度「無人火車」 時速100暴衝70公里

印度傳出一列滿載碎石的貨運火車在無人駕駛的情況下行駛七十公里，印度鐵路公司廿六日表示，已下令展開調查。

南韓商場高空彈跳出人命！疑安全扣環沒固定好 6旬婦從8公尺高墜落身亡

韓聯社報導，南韓警方表示，一名六十幾歲女子26日在首爾南方八十多公里的安城市大型購物中心「Starfield安城」使用高...

關閉6天後重新開放！艾菲爾鐵塔員工罷工談判有進展 預計3月完成協商

法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）因員工罷工關閉6天後，今天重新開放遊客參觀

印度火車意外沿斜坡滑動 無人駕駛情況下「飛馳70公里」影片瘋傳

印度傳出一列滿載碎石的貨運火車在無人駕駛的情況下行駛70公里，印度鐵路公司（Indian Railways）今天表示，已...

影／櫻花妹惡意用傘卡電車門！司機「神應對」畫面曝 笑翻千萬網友

日本被譽為「禮儀之國」，不少人都認為日本人十分有禮貌。不過，一名日本網友在X（原為Twitter）分享一則影片，只見一名女子因趕不上電車，故意用雨傘卡住車門試圖上車，下一秒駕駛1招神應對，笑翻一票網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。