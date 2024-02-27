印度「無人火車」 時速100暴衝70公里

印度傳出一列滿載碎石的貨運火車在無人駕駛的情況下行駛七十公里，印度鐵路公司廿六日表示，已下令展開調查。

法新社報導，約有五十三節車廂的貨運火車廿五日從北部查摩與克什米爾省向旁遮普省出發，直到被放置在軌道上的木塊阻擋才停下。

印度北方鐵路公司發言人庫瑪告訴法新社，「我們已下令展開調查」，並提到這起事故沒有造成人員傷亡。

拍到這列火車以時速一百公里前進的影片在社群媒體瘋傳。

當地媒體報導，事故發生時，這列火車在查摩一個火車站停靠更換乘務人員。在機車長和機車助理下車後，火車開始沿著斜坡滑動。

印度官員表示，火車在帕坦科特車站停下來，機車長下車前忘記拉手煞車，因此火車開始在崎嶇的軌道上行駛。這列五十三節車廂運載著石頭的貨運列車以時速一百公里穿過約五個車站，然後在烏奇巴西停下。

官員們說：「在鐵軌上放置木塊以阻止火車後，火車停了下來。目前尚無人員傷亡。」為避免意外，路線上所有鐵道交叉口都被關閉。

這是每天載運上千萬人次乘客的陳舊印度鐵路網發生的最新事件。去年六月，印度巴拉索爾曾發生重大火車事故，當時一列客運火車撞上一列靜止的貨運火車後，數節車廂出軌，再撞上另一列往相反方向行駛的客運火車，造成至少二七五人死亡，一千兩百人受傷，是印度廿多年來最嚴重火車事故。