影／櫻花妹惡意用傘卡電車門！司機「神應對」畫面曝 笑翻千萬網友

日本被譽為「禮儀之國」，不少人都認為日本人十分有禮貌。不過，一名日本網友在X（原為Twitter）分享一則影片，只見一名女子因趕不上電車，故意用雨傘卡住車門試圖上車，下一秒駕駛1招神應對，笑翻一票網友。

原PO表示，他近期在電車月台等車時，看見一名女子因為趕不上電車，故意把手中雨傘往前伸以卡住車門，拖延駕駛開車，並逼迫對方開門讓人上車。影片中，女子和電車僵持了近15秒，沒想到下一秒駕駛竟快速將門打開，便再次關上，讓女子愣在原地無法上車，而整個過程僅花了0.5秒。

影片一曝光，吸引超過1289萬觀看次數，5千多則轉發及5.3萬個愛心數，「司機的反應很完美」、「駕駛員的技術真棒！」、「這是嚴重的惡意拖延行為」、「那名乘客的行為很危險，認真請大家不要這麼做」。

此外，旅日部落客「魚漿夫婦」也分享該影片直言「最近看到最舒爽的影片了～」，不少台灣網友也紛紛笑翻，「好淘氣的0.5秒」、「舒爽！這種人實在很丟臉誒」、「那女生還想衝上去結果沒想到門只開一小縫」、「只能說這乘客這種舉動很NG，如果因為這舉動導致車門損壞故障，那後面要付出的代價就會很大了」。