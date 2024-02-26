不只能防止結核病！卡介苗疫苗竟能預防老年癡呆 學者：需更多研究

已發明一世紀的疫苗，竟然成為治療預防老年癡呆的解方！一系列研究表明，卡介苗有助於預防民眾罹患阿茲海默症。專家表示，卡介苗除了防止民眾得到結核病之外，還能降低呼吸道感染、治療膀胱癌等，推測卡介苗使身體免疫力增加，進而降低阿茲海默的風險，但實際關係仍需更多研究。

每年1千萬人癡呆

《世界衛生組織》資料指出，目前有5500萬人罹患阿茲海默症，即俗稱的「老年癡呆」，且每年都還會多出1000萬的新病例，目前主流的說法仍為澱粉蛋白在腦袋中囤積，形成團塊，阻斷神經元並破壞身神經突觸連結。

《衛報》報導，不少學者推測，澱粉蛋白是身體用來阻止微生物入侵腦部的神經系統，但隨著民眾年齡增加，免疫系統持續退化，入侵的微生物愈來愈多，最後導致澱粉蛋白增加，並累積成團塊。

目前僅有兩款新藥獲得美國食藥署的批准，用於清除阿茲海默患者腦中的澱粉蛋白，以減緩疾病的進程。但目前這些藥物的價格都相當高額，且療效有限，專家擔憂，治療費用將導致貧富國家之間出現巨大的健康落差。

卡介苗能預防

不過近來許多研究指出，卡介苗除了能讓民眾免於結核疾病的感染之外，還能降低許多感染症的風險，更是治療膀胱癌的方法。學者推測，卡介苗可以訓練民眾的免疫系統，使得身體更有效應對病毒或細菌，這也使得身體能在微生物進入大腦之前就將其消滅，減少大腦出現過多的澱粉蛋白。

不過，德州德雷賽爾大學醫學院拉皮德斯表示，此類研究還無法證明卡介苗與預防阿茲海默症的因果關係，「在流行病學研究當中，可能有許多潛伏的複雜因素，沒有得到考慮」，但疫苗與老年癡呆之間的關係，確實值得更多研究。

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