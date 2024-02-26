快訊

焚化廠灰渣、養雞場都要來...這偏鄉好無奈 養殖戶苦嘆：如三等公民

中職／林襄發文宣布加盟味全龍 蔣萬安留言遭網友吐槽

通緝犯逃泰遭殺「羅」字刺青被指認 老家鄰居揭背後含意惹鼻酸

不只能防止結核病！卡介苗疫苗竟能預防老年癡呆 學者：需更多研究

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
目前有5500萬人罹患阿茲海默症，即俗稱的「老年癡呆」，且每年都還會多出1000萬的新病例。（Photo by Andrea Piacquadio）
目前有5500萬人罹患阿茲海默症，即俗稱的「老年癡呆」，且每年都還會多出1000萬的新病例。（Photo by Andrea Piacquadio）

已發明一世紀的疫苗，竟然成為治療預防老年癡呆的解方！一系列研究表明，卡介苗有助於預防民眾罹患阿茲海默症。專家表示，卡介苗除了防止民眾得到結核病之外，還能降低呼吸道感染、治療膀胱癌等，推測卡介苗使身體免疫力增加，進而降低阿茲海默的風險，但實際關係仍需更多研究。

每年1千萬人癡呆

世界衛生組織》資料指出，目前有5500萬人罹患阿茲海默症，即俗稱的「老年癡呆」，且每年都還會多出1000萬的新病例，目前主流的說法仍為澱粉蛋白在腦袋中囤積，形成團塊，阻斷神經元並破壞身神經突觸連結。

衛報》報導，不少學者推測，澱粉蛋白是身體用來阻止微生物入侵腦部的神經系統，但隨著民眾年齡增加，免疫系統持續退化，入侵的微生物愈來愈多，最後導致澱粉蛋白增加，並累積成團塊。

目前僅有兩款新藥獲得美國食藥署的批准，用於清除阿茲海默患者腦中的澱粉蛋白，以減緩疾病的進程。但目前這些藥物的價格都相當高額，且療效有限，專家擔憂，治療費用將導致貧富國家之間出現巨大的健康落差。

卡介苗能預防

不過近來許多研究指出，卡介苗除了能讓民眾免於結核疾病的感染之外，還能降低許多感染症的風險，更是治療膀胱癌的方法。學者推測，卡介苗可以訓練民眾的免疫系統，使得身體更有效應對病毒或細菌，這也使得身體能在微生物進入大腦之前就將其消滅，減少大腦出現過多的澱粉蛋白。

不過，德州德雷賽爾大學醫學院拉皮德斯表示，此類研究還無法證明卡介苗與預防阿茲海默症的因果關係，「在流行病學研究當中，可能有許多潛伏的複雜因素，沒有得到考慮」，但疫苗與老年癡呆之間的關係，確實值得更多研究。

【更多精采內容，詳見

疫苗 醫學院 阿茲海默症 風險 食藥署

延伸閱讀

女工程師體重半年暴增8公斤 就醫竟是新陳代謝出問題

桃園燈會場打新冠XBB疫苗 送桃氣龍或寶桃龍小提燈

紅豆、蓮藕、鷹嘴豆...17種食物是澱粉還是蔬菜？營養師授主食替代法，除了白飯還可吃這些

估3月初前流感疫情再起 3月5日起開放全民公費打疫苗

相關新聞

降落前「猝死機上」！59歲英國男搭機時身亡 妻子就在身旁

每日郵報等英國媒體報導，1名59歲英國籍男子24日和妻子搭南美航空集團班機飛智利時，竟死在座位上。警方正調查其死因，可能...

元宵節慘劇！馬國人夫反鎖車內亡 妻隔窗望夫崩潰痛哭

元宵節本是有情人團圓好日子，馬來西亞卻發生悲傷慘劇。一名67歲男子被發現倒斃在反鎖的車內，自家車就在住宅區路邊，其妻子得悉噩耗崩潰，隔著車窗望著丈夫的遺體崩潰痛哭。警方稱，男子死因有待釐清，暫時將往「猝死案」方向調查。

不只能防止結核病！卡介苗疫苗竟能預防老年癡呆 學者：需更多研究

已發明一世紀的疫苗，竟然成為治療預防老年癡呆的解方！一系列研究表明，卡介苗有助於預防民眾罹患阿茲海默症。專家表示…

「大陸、俄羅斯客不許登機」…德軍機航展拒陸人參觀掀議 製造商空巴回應了

近日新加坡航展期間，一架德國空軍運輸機拒絕中國籍遊客參觀，引發中國輿論批評，製造商空中巴士隨後表示已改進參觀流程確保開放...

以健康風險為由 模里西斯拒郵輪「挪威之晨號」停靠、採檢15名乘客

印度洋島國模里西斯今天表示，基於健康風險，拒絕讓挪威郵輪控股公司一艘郵輪停靠該國港口，並對船上約15名已被隔離的乘客進行...

陸養顏食品「阿膠」致非洲驢驟減 非盟通過驢皮出口禁令

美媒報導，非洲聯盟日前通過驢皮出口禁令，盼藉此恢復驢子數量。驢皮是許多中國人所喜愛養顏食品阿膠的原料，數百萬頭原應作為馱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。