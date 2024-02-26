亞洲象瀕臨絕種 孟加拉決立法禁飼養

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

孟加拉做為亞洲象棲息地之一，過去的保育並不夠，如今政府宣布禁止飼養！孟加拉境內僅剩2百頭亞洲象，且多數還被馬戲團、農場從野外抓來飼養，因此近日政府立法宣布禁止從野外抓大象飼養，盼讓境內的野生亞洲象數量上升。亞洲象的數量從20世紀初的10萬隻減少到現在僅存約3到5萬隻，是國際瀕危物種。

盼終結不人道養象

根據《英國廣播公司》報導，孟加拉最高法院近日將所有申請養象的證照都予以延遲，因此未來該國境內將不能養與捕捉新的幼象，動保團體也對法院的裁決感到相當肯定。亞洲象過去常被作為街頭表演、馬戲團與觀光農場使用，孟加拉過去曾為亞洲象主要棲息地，但因棲地破壞與濫墾導致數量急遽減少。

孟加拉國內目前僅剩2百頭亞洲象，其中還有1百頭被民間豢養。「爭取動物福利」（PAW）的執行長艾米爾說，許多馬戲團或盜獵集團強制捕捉幼象，讓其從母象身旁分離，並用打、罵或其他折磨方式，逼迫小象學會馬戲團特技，是非常不人道的行為。

瀕危的保育動物

他希望除了禁止飼養外，也要推動被豢養的大象重新回歸野外。孟加拉去年就有發生豢養的亞洲象被火車撞死的悲劇，在街頭上他們常被馬戲團主用顏料塗成五顏六色、很鮮豔的模樣，以吸引路過民眾注意。

《美國魚類與野生動物管理局》提到，亞洲象因為盜獵、濫墾與棲地破碎化的影響，數量從過去的10萬頭衰減到約剩3到5萬頭，且約有60%集中在印度，其他還有分布在中國、泰國、緬甸、越南與斯里蘭卡等地，已經被國際認定為「瀕危」的保育物種。

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