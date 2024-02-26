快訊

直播全放送！武陵農場小編才嘆遊客素質 婦人下秒「1舉動」網全炸鍋

恐怖女租客拖欠房租...房東開門驚見「貓狗屍海」 至少20多具推滿屋

熱海觀光衰退「全盛期一半不到」 入夜沒客人、店家蕭條如死城

聯合新聞網／ 綜合報導
日本熱海觀光大不如前，一入夜幾乎沒有店家和遊客。路透
日本熱海觀光大不如前，一入夜幾乎沒有店家和遊客。路透

東京近郊的熱海市，是個從東京搭新幹線只需40分鐘，就能抵達的觀光景點。然而當地業者指出，雖然白天看似觀光客絡繹不絕，但大多數遊客都選擇當天來回，因此到了晚間，整個熱海就會變得相當冷清，許多店家也都關門大吉，與過去的盛況大不相同。

根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，在1960年代左右，熱海一年會有高達約530萬的觀光客。但到了2011年，觀光客人數只剩下約246萬，連全盛時期的一半都不到。近來雖然有些許復甦跡象，但仍無法和過去相比。

一位當地的計程車司機指出，很多人白天來熱海旅遊，發現這裡遊客不少，認為熱海的景氣好像還不錯。然而一過了晚間六點，當地就幾乎沒有遊客，店家也紛紛熄燈關門，計程車當然也沒有生意。

媒體記者實際走訪，發現正如該司機所述，一過了晚上六點，店家就像說好似的統統打烊。距離熱海車站約徒步20分鐘的鬧區「熱海銀座商店街」，在晚間八點時，幾乎找不到任何還開著的店家。至於車站前的計程車，白天時約有10台在站前待命，但晚上就只剩下一台。

過去熱海本來就以日本國內的觀光客為主，外國遊客比例並不高。自從疫情過後，許多店家都不在晚間營業，使得觀光客沒有地方逛，因此也不在晚間出遊，又讓更多店家晚上沒生意關店，形成惡性循環。當地業者形容，晚上的熱海就像是「死掉的街」一樣冷清，且許多店家經營者越來越高齡化，越來越缺乏活力，成為熱海觀光想要復興的不利因素。

日本 東京 觀光景點

延伸閱讀

影／淪廢墟！重現美式風情、復刻四總統像 日鬼怒川「西部村樂園」荒涼至今

老夫妻退休開咖啡店圓夢 九年後「存款剩十分之一」養老生活變調

陸客湧入白川鄉掀亂象！暖暖包扔馬桶塞住、雪中到處垃圾

「妳衣服髒了」強脫女高中生衣物 日知名拉麵店長被逮遭控常對店員動手動腳

相關新聞

降落前「猝死機上」！59歲英國男搭機時身亡 妻子就在身旁

每日郵報等英國媒體報導，1名59歲英國籍男子24日和妻子搭南美航空集團班機飛智利時，竟死在座位上。警方正調查其死因，可能...

元宵節慘劇！馬國人夫反鎖車內亡 妻隔窗望夫崩潰痛哭

元宵節本是有情人團圓好日子，馬來西亞卻發生悲傷慘劇。一名67歲男子被發現倒斃在反鎖的車內，自家車就在住宅區路邊，其妻子得悉噩耗崩潰，隔著車窗望著丈夫的遺體崩潰痛哭。警方稱，男子死因有待釐清，暫時將往「猝死案」方向調查。

熱海觀光衰退「全盛期一半不到」 入夜沒客人、店家蕭條如死城

東京近郊的熱海市，是個從東京搭新幹線只需40分鐘，就能抵達的觀光景點。然而當地業者指出，雖然白天看似觀光客絡繹不絕，但大多數遊客都選擇當天來回，因此到了晚間，整個熱海就會變得相當冷清，許多店家也都關門大吉，與過去的盛況大不相同。

影／櫻花妹惡意用傘卡電車門！司機「神應對」畫面曝 笑翻千萬網友

日本被譽為「禮儀之國」，不少人都認為日本人十分有禮貌。不過，一名日本網友在X（原為Twitter）分享一則影片，只見一名女子因趕不上電車，故意用雨傘卡住車門試圖上車，下一秒駕駛1招神應對，笑翻一票網友。

不只能防止結核病！卡介苗疫苗竟能預防老年癡呆 學者：需更多研究

已發明一世紀的疫苗，竟然成為治療預防老年癡呆的解方！一系列研究表明，卡介苗有助於預防民眾罹患阿茲海默症。專家表示…

「大陸、俄羅斯客不許登機」…德軍機航展拒陸人參觀掀議 製造商空巴回應了

近日新加坡航展期間，一架德國空軍運輸機拒絕中國籍遊客參觀，引發中國輿論批評，製造商空中巴士隨後表示已改進參觀流程確保開放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。