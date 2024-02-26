熱海觀光衰退「全盛期一半不到」 入夜沒客人、店家蕭條如死城
東京近郊的熱海市，是個從東京搭新幹線只需40分鐘，就能抵達的觀光景點。然而當地業者指出，雖然白天看似觀光客絡繹不絕，但大多數遊客都選擇當天來回，因此到了晚間，整個熱海就會變得相當冷清，許多店家也都關門大吉，與過去的盛況大不相同。
根據日本媒體「東洋經濟Online」報導，在1960年代左右，熱海一年會有高達約530萬的觀光客。但到了2011年，觀光客人數只剩下約246萬，連全盛時期的一半都不到。近來雖然有些許復甦跡象，但仍無法和過去相比。
一位當地的計程車司機指出，很多人白天來熱海旅遊，發現這裡遊客不少，認為熱海的景氣好像還不錯。然而一過了晚間六點，當地就幾乎沒有遊客，店家也紛紛熄燈關門，計程車當然也沒有生意。
媒體記者實際走訪，發現正如該司機所述，一過了晚上六點，店家就像說好似的統統打烊。距離熱海車站約徒步20分鐘的鬧區「熱海銀座商店街」，在晚間八點時，幾乎找不到任何還開著的店家。至於車站前的計程車，白天時約有10台在站前待命，但晚上就只剩下一台。
過去熱海本來就以日本國內的觀光客為主，外國遊客比例並不高。自從疫情過後，許多店家都不在晚間營業，使得觀光客沒有地方逛，因此也不在晚間出遊，又讓更多店家晚上沒生意關店，形成惡性循環。當地業者形容，晚上的熱海就像是「死掉的街」一樣冷清，且許多店家經營者越來越高齡化，越來越缺乏活力，成為熱海觀光想要復興的不利因素。
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