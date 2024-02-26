情難自禁？ 男女長椅疊坐露出激戰、公園活春宮瘋傳 街坊受不了1招KO
情侶親熱也要在隱密地方吧？網路近日瘋傳1段「情侶公園活春宮」影片，指哥倫比亞1對年輕情侶光天化日下，於公園長椅上公然「愛愛」激戰。
附近街坊看見「有傷風化」的場面難以忍受，於是拍下影片且當場斥責2人。而該對情侶發現有人後，即時停下動作整理衣服，笑着離開。影片引來網友熱議，批評2人行為離譜，而且涉嫌違法。
綜合外媒報導，事發2月19日，地點在哥倫比亞首都波哥大1個公園。據報，該對情侶當日在公園約會，情到濃時2人竟然在長椅上公然疊坐性交，其中女方把裙子掀起一半露出臀部，男方亦解開褲頭，旁若無人地有所動作。
2人「愛愛」到一半才想到要用外套遮掩，然而已經太遲，過程早已被附近街坊拍下，街坊更大罵他們「放尊重點，豬們（Show some respect, pigs）」。
該對情侶驚被人看光，男子環顧四周後，催促女友起身；2人整理好衣服，然後笑着離開。情侶若無其事的態度讓街坊震驚，形容「簡直不敢相信」。
影片引來網友熱議，「『豬』應該如何表達尊重？」、「這裏是公園不是酒店」、「太離譜了吧」。
根據哥倫比亞法例，進行「引起社區不適的性行為」，可處以超過60萬哥倫比亞比索（約1,100港元，約4488元新台幣）罰款。暫未知當局會否介入調查事件。
延伸閱讀：
黃埔男女活春宮？激戰聲響徹全區 街坊嬲爆絕招反擊 後續超展開
極速活春宮！男女街頭半裸激戰 9秒完事影片瘋傳震驚網民：好快
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言