可怕！外國女遊客玩卡丁車竟「頭髮捲車輪」 頭皮遭掀起慘死印尼

近日，一名新加坡女子前往印尼巴淡島（Batam）旅遊，玩卡丁車的過程中卻失控撞上護欄，安全帽也跟著飛出，使她的長髮被捲入輪胎中，緊急送醫後仍宣告不治。

綜合外媒報導，這名來自新加坡的女子阿里尼（Arini Mohamed Adinan）今年33歲，她於21日前往印尼巴淡島的「Golden City Go-Kart」卡丁車店遊玩。當天，阿里尼駕車在賽道跑了2圈後，疑似因車速過快，失控撞上跑道旁的護欄，高速撞擊下導致安全帽被拋飛，她的長髮也被捲入卡丁車的車輪中。

事發後，工作人員立即上前查看，發現阿里尼部分頭髮與頭皮已被扯落，失去知覺，緊急送醫治療後仍不治身亡。當時與阿里尼一同體驗卡丁車的好友透露，一些媒體宣稱阿里尼沒戴髮網屬不實消息，強調她們皆有確實戴好髮網與安全帽。

當地警方說明，將針對事故進行調查，若發現有人為疏失，將追究店家刑事責任。目前阿里尼的屍體已在22日被運回新加坡，新加坡外交部也表示，會透過領事館提供死者家屬協助。