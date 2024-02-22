不只找嘸「4、14」！飛機座位也沒「13、17」 航空業背後秘密被挖

國人瘋出國旅遊，有不少搭乘飛機的經驗，或許也曾注意過，飛機座位經常沒有「4、13、14、17」這4個數字，但你有想過為什麼嗎？對此，有外媒給出解答，指出飛機迴避某些數字的原因，與每個國家的民俗禁忌文化有關，曝光航空業背後祕密。

根據外媒「Sanook」報導，航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意，儘管多數人認為只要座位舒適、服務優質即可，但仍有部分乘客會對不吉利的數字心存芥蒂，因此航空公司大多會盡力迴避某些禁忌，以確保旅客搭乘時能感到安心，而「4、13、14、17」就是最典型的例子。

舉例來說，在亞洲國家或華人文化中，數字4與14寓意相當不吉祥，因為2者在中文裡的發音與「死」字類似，這也是為何大陸很多建築都跳過了第4或14層樓。

西方文化則通常認為數字13是不吉利的，因此許多航空公司會忽略第13排，直接從第12排變成第14排，而對於13的迴避也不僅限於航空業，西方不少飯店和辦公室會選擇略過13樓，甚至曾有研究指出，約13％的美國人對於住在13樓的房間感到不舒服。

而這種「不幸數字」到了義大利、巴西等國則換成了17，因為這個數字可以寫成羅馬數字的「XVII」，重新排列後會組成「VIXI」，這個詞在拉丁文常被解讀為「我的生命結束了」，漢莎航空也是因此省略了第17排座位。

不過，並非每間航空公司都會遵守這些禁忌，香港航空就曾澄清，飛機上缺少第4排或第14排座位與迷信毫無相關。

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