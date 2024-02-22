快訊

彰化3名國小姊弟過馬路慘遭休旅車撞飛 姊妹一度無呼吸心跳

遭通緝6案！國寶總裁朱國榮傳藏身萬那杜 刑事局回應了

黃品源恢單11年驚爆再婚 絕美另一半曝光是俄羅斯鋼琴家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不只找嘸「4、14」！飛機座位也沒「13、17」 航空業背後秘密被挖

聯合新聞網／ 綜合報導
航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意。 示意圖／路透社
航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意。 示意圖／路透社

國人瘋出國旅遊，有不少搭乘飛機的經驗，或許也曾注意過，飛機座位經常沒有「4、13、14、17」這4個數字，但你有想過為什麼嗎？對此，有外媒給出解答，指出飛機迴避某些數字的原因，與每個國家的民俗禁忌文化有關，曝光航空業背後祕密。

根據外媒「Sanook」報導，航空業一般給人在細節上一絲不苟的印象，對於各國會有的忌諱也特別留意，儘管多數人認為只要座位舒適、服務優質即可，但仍有部分乘客會對不吉利的數字心存芥蒂，因此航空公司大多會盡力迴避某些禁忌，以確保旅客搭乘時能感到安心，而「4、13、14、17」就是最典型的例子。

舉例來說，在亞洲國家或華人文化中，數字4與14寓意相當不吉祥，因為2者在中文裡的發音與「死」字類似，這也是為何大陸很多建築都跳過了第4或14層樓。

西方文化則通常認為數字13是不吉利的，因此許多航空公司會忽略第13排，直接從第12排變成第14排，而對於13的迴避也不僅限於航空業，西方不少飯店和辦公室會選擇略過13樓，甚至曾有研究指出，約13％的美國人對於住在13樓的房間感到不舒服。

而這種「不幸數字」到了義大利、巴西等國則換成了17，因為這個數字可以寫成羅馬數字的「XVII」，重新排列後會組成「VIXI」，這個詞在拉丁文常被解讀為「我的生命結束了」，漢莎航空也是因此省略了第17排座位。

不過，並非每間航空公司都會遵守這些禁忌，香港航空就曾澄清，飛機上缺少第4排或第14排座位與迷信毫無相關。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

出國旅遊 禁忌 航空業 迷信

延伸閱讀

別帶尪去燈會！空靈警花自帶美顏濾鏡 鄉民暴動一片秒暈船

比虎媽還狠…檢怒吼「慘狀如集中營」 知名親子教養YTR涉虐童慘了

相關新聞

不只找嘸「4、14」！飛機座位也沒「13、17」 航空業背後秘密被挖

國人瘋出國旅遊，有不少搭乘飛機的經驗，或許也曾注意過，飛機座位經常沒有「4、13、14、17」這4個數字，但你有想過為什麼嗎？對此，有外媒給出解答，指出飛機迴避某些數字的原因，與每個國家的民俗禁忌文化有關，曝光航空業背後祕密。

比虎媽還狠…檢怒吼「慘狀如集中營」 知名親子教養YTR涉虐童慘了

近日一對國小兄妹的高壓魔鬼日程表引發爭議，「虎媽教養」議題也再次被搬到檯面上討論。美國就有一位親子教養YouTuber露比法蘭克（Ruby Franke），以分享家庭生活、教養觀念為人所知，甚至開設了育兒課程，近日卻因涉嫌虐待兒童將面臨至少4年監禁，旗下相關頻道也被刪除。

「腦深層電刺激」對憂鬱症有效 FDA加速審查 300萬人將受益

在大腦植入電極的「腦深層電刺激」療法被批准用於治療帕金森氏症和癲癇等疾病，現在，許多醫師和患者希望這種療法可以更廣泛用於...

喝紅酒有益心臟？ 可能被推翻

「晚餐時喝一兩杯紅酒對心臟健康有益」的說法可能將被推翻。紅酒改善心臟健康的說法，最早可以追溯到80年代，研究者發現一個特...

傷荷包 Z世代55%後悔花太多酒錢

線上借貸平台「放款樹」(LendingTree)最新報告指出，45%飲酒人表示很後悔花太多錢在喝酒與「趴踢」(party...

「掃臉」搭機 航空公司撒錢多處試點

美國主要航空公司和聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。