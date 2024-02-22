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比虎媽還狠…檢怒吼「慘狀如集中營」 知名親子教養YTR涉虐童慘了

聯合新聞網／ 綜合報導
近日1對國小兄妹的高壓魔鬼日程表引發爭議，「虎媽教養」議題也再次被搬到檯面上討論。示意圖／ingimage
近日1對國小兄妹的高壓魔鬼日程表引發爭議，「虎媽教養」議題也再次被搬到檯面上討論。示意圖／ingimage

近日1對國小兄妹的高壓魔鬼日程表引發爭議，「虎媽教養」議題也再次被搬到檯面上討論。美國就有位親子教養YouTuber露比法蘭克（Ruby Franke），以分享家庭生活、教養觀念為人所知，甚至開設了育兒課程，近日卻因涉嫌虐待兒童將面臨至少4年監禁，旗下相關頻道也被刪除。

根據BBC報導，親子教養YouTuber法蘭克經常分享育兒生活，更標榜「活在當下，享受與孩子們相處時光」，傳授自身教育理念。不料，法蘭克卻在2023年突遭逮捕，並被指控6項嚴重虐待兒童的重罪。

2015年初，法蘭克創建1個名為「8 Passengers」的YouTube頻道，記錄她與丈夫、6個孩子的家庭生活，這期間不時被發現她疑似虐待小孩的跡象，當孩子表現不如法蘭克的期待時，她會強迫他們睡在懶人椅上長達7個月、扣留食物、威脅要砍掉玩偶的頭等，在法蘭克的教育方式引起關注後，也曾被舉報虐待兒童，但她以「教養方式較嚴厲」為自己辯護，這起事件便不了了之。

在2022年法蘭克自行刪除頻道前，「8 Passengers」已擁有逾250萬訂閱者、累積高達10億觀看次數。接著，法蘭克在跟丈夫分居後，又與諮商心理師希爾德布蘭特（Jodi Hildebrandt）共同推出一個新的YouTube頻道，並開設育兒課程，直到法蘭克在2023年8月被有關當局逮捕為止，她一度被視為是深具影響力的教養專家。

根據警方記錄，法蘭克的孩子們經常得不到食物、飲用水、床鋪等生活必需品，也被限制所有形式的娛樂活動，其中1名營養不良的12歲兒子更從家中窗戶爬出，跑到鄰居家索取食物和水，身上還因被繩子綁住而受了撕裂傷，法蘭克的虐待行徑才被曝光，孩童生活慘狀讓檢察官也忍不住皺眉怒批：「環境跟生活在集中營沒兩樣」。

儘管法蘭克在法庭上含淚道歉，並承認6項指控中的4項，自曝「我當時迷失了方向」，她與希爾德布蘭特仍因不人道的教養行為，被法官判處4次監禁，每次1至15年，也就是說她們至少要面臨4年的牢獄之災，確切服刑時間將擇日決定。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

法蘭克（右）和希爾德布蘭特（左）因涉嫌虐待兒童遭判刑。 圖／擷自YouTube
法蘭克（右）和希爾德布蘭特（左）因涉嫌虐待兒童遭判刑。 圖／擷自YouTube

YouTuber 小學生 美國 育兒生活 虐童 親子教養

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