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出門尋歡玩出禍？61歲女伏屍酒店 生前渾身無力遭牛郎拖入房

香港01／ 撰文：許懿安
日本一名女子2月18日被發現陳屍大阪府一情侶酒店房間，警方經調查後發現，她當天凌晨在渾身無力的情況下被一名男子拖進酒店房間。示意圖／ingimage
日本一名女子2月18日被發現陳屍大阪府一情侶酒店房間，警方經調查後發現，她當天凌晨在渾身無力的情況下被一名男子拖進酒店房間。示意圖／ingimage

日本一名女子2月18日被發現陳屍大阪府一情侶酒店房間，警方經調查後發現，她當天凌晨在渾身無力的情況下被一名男子拖進酒店房間。她的遺體被發現時，男子已經離開。男子其後被確認是在牛郎店工作的男公關，死者是他的客人。

《產經新聞》19日稱，位於日本大阪府大阪市生野區的一情侶酒店的工作人員18日中午在一間客房發現一具女性遺體。她被發現時臉朝上，仰卧在房內床邊的地板上。調查結果顯示，她是住在生野區的61歲無業女子。

警方稱，一名男子攜同女子18日凌晨2時入住情侶酒店，她當時顯然已無法好好走路，是男方抓住她雙臂，將她拖入酒店。他18日上午5時45分左右向接待處打電話，自稱要回家，然後獨自離開。

驗屍報告指出，女子死亡時間約在男子離開酒店的2小時後，即18日上午8時左右，死因不明，但她胃部有強烈的酒精臭味。

就此案向警方自首的50歲男子自稱在牛郎店工作，女子17日晚10時左右進店消遣，喝至爛醉，所以他召來的士，將她送往酒店讓其休息。

男子稱兩人入房後，自己也稍事休息。他醒來後曾嘗試叫醒女方，她卻沒有反應，所以自行回家。

目前警方仍未確定她的具體死因，將繼續調查案發經過，並對死者遺體進行藥物檢測。

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文章授權轉載自《香港01》

大阪 日本

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