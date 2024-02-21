日本冠夫姓惡法猶存 影響女性職涯

「要求夫妻一定要同姓的法律已經毀了我的職涯，因為我用舊名字簽的合約都不算數了！」一名日本職業婦女如此表示。日本目前是唯一要求夫妻雙方需要使用同一姓氏的國家，超過九成都是由女性冠夫姓，繁瑣的行政作業與身分認定已嚴重影響該國女性的職場之路，近期修法的呼聲愈來愈高。

日本夫妻強制同姓

《japantimes》報導，日本法規目前仍規定，夫妻一旦結婚，雙方就必須要有相同姓氏。雖然法律規定，雙方姓氏可以自由選擇，但實際狀況，超過9成的夫妻是由女方冠夫姓。

《衛報》報導，改姓氏的過程都要經歷數十道行政手續，才能修改完護照、身分證上的姓名。一名東京的上班族就抱怨說，「這非常耗時且不方便，更麻煩的是，因為戶口上的名字改變，意味著我必須要向雇主表明已婚，我希望能在職場繼續使用婚前的姓氏」。

目前修法的呼聲愈來愈高，盼能廢止強制夫妻同姓的規範。但東京女子大學勞動經濟學者大澤真知子就指出，修法缺乏進度的主要原因就是執政黨與最高法院法官總抱持著「過時的父權思想」，對許多專業女性而言，被迫改變名字就幾乎是否定了她們過往的成就。

修法呼聲日漸提高

資生堂執行長魚谷雅彥也表示，日本許多女性高層因為日常使用的名字與證件上的姓氏不符合，導致飯店不願意接待、甚至無法順利參加海外會議。

民間組織「Keidanren」就希望能夠收集職業婦女因為更改姓氏遇到的窘境，提倡政府儘速修法，有婦女就表示，「更改姓氏正毀掉我的職業生涯，因為我用婚前姓名寫下的論文，現在就不被承認」。

「日本離婚率居高不下，現行的姓名法規更不利於家庭穩定，」大澤真知子指出，時代已經開始改變，大多數家庭都是雙薪家庭，因此讓夫妻雙方自由選擇姓氏變得更有意義，也更能促進性別平等。

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