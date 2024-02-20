梅西發影片回應香港風波 反駁政治因素干擾

阿根廷足球明星梅西週一（2月19日）在微博的影片中，回應過去幾週各界對他在香港表演賽期間的質疑。他重申當天是因為腿部傷勢無法上場，反駁外界傳言他因其他原因不願參賽的說法。

梅西在該篇貼文中寫道，「龍年大吉，球迷朋友們！我想通過這個視頻，澄清一些事實，也再次感謝所有前來中國香港支持我和球隊的朋友們」，並附上一則說明影片。

在這段2分鐘的影片裡，梅西表示：「在香港比賽結束後，我讀到、聽到了很多事情。我想錄製這個視頻，給出真實的情況。希望大家不會再繼續看到不實的消息了。 」他表示，正如球迷所知，他一向希望能參加每一場比賽，「我聽到有人說，我因為政治原因或許多其他原因不想參賽，但這些都不是真的」。

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梅西說，「如果真是這樣，我甚至不會去日本，或是像之前那樣多次訪問中國」，並稱他從職業生涯開始，「就與中國有著非常非常緊密與特別的緣分」。

梅西也重申他先前在記者會上所說的內容，表示因內收肌發炎，早前對沙烏地阿拉伯的賽事就已經無法出賽，儘管在第二場比賽嘗試上場一陣子，但傷勢因此變得更糟。香港比賽開始前一天，他也嘗試訓練，但感到不適，為了避免加劇傷勢，「我真的無法上場參賽。我已盡自己所能」。

針對網友對他後續卻在日本上場的質疑，梅西也澄清是因為「幾天後，傷處感覺稍好了一點」，希望為即將開始的聯賽調整狀態。

梅西指出，儘管上述內容他都已經在早前的記者會說明了，但仍認為面對不實消息，重新說明有其必要。最後，他再度表示一直對中國球迷「抱有特別的感情」，「希望不久，我們能再見」。

胡錫進：我個人接受

影片發布後，有不少中國球迷在留言區表達支持，但也有人認為，梅西自從2月4日香港風波至今，前後共發出3次回應，但始終未正式道歉。中國《環球時報》前總編胡錫進則表示，梅西在影片中雖然未道歉，但是詳細講述了內情，排除了政治和其他原因，且態度誠懇，因此他個人接受梅西的解釋。

胡錫進認為，梅西在香港未上場，第一時間的解釋「潦草」，香港、中國球迷有權利表達強烈不滿，「 但事情本身不是什麼大事件」，在梅西認真解釋後，就應該讓事情過去。

此前，香港政界及中國媒體曾將梅西在香港不上場事件視為「有計劃的冷落」，稱不排除有外部勢力藉此要讓香港難堪，做法存在政治動機。

隨著事件越演越烈，杭州市體育局9日發布「關於阿根廷足球隊來杭比賽聲明」，指阿根廷足球隊與某公司洽談於今年3月來杭州進行友誼賽，但目前「該賽事舉辦條件不成熟」，因而決定取消該賽事舉辦。

北京足協官方也發布聲明表示：「近期許多球迷和網民朋友詢問梅西來京比賽訊息。據核實，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計劃。」

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