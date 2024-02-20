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新加坡癌末女辦「活人葬禮」與友道別 10天後安詳離世

香港01／ 撰文／成依華
葬禮示意圖。ingimage
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新加坡29歲女子Michelle Ng身患癌症末期，她臨終前在2023年12月底舉辦一場生前喪禮，與30多位親友溫馨聚會，向他們道別、道謝，她表示「謝謝你們讓我今天如此開心……很感激聽到每一個笑聲，看到每一個微笑。」她在生前喪禮舉行10天後的2024年1月2日離世。

Michelle的生前喪禮在2023年12月23日舉行，她2021年確診患有一種罕見的卵巢癌，當時僅27歲，至2022年底，癌症已轉移至其他部位，令情況更惡劣，尋求治療但也未見功效。

她本來從商，經營與穿戴式裝置有關的生意，也熱愛踩單車與跑步，在身體情況惡化下，她決定在餘下時間留家與親人增加相處時間。

根據新加坡HCA慈懷護理（HCA Hospice）指，這場「喪禮」上有歌手唱歌、有美食、有充滿愛的對話，猶如一個生日派對。

Michelle發給朋友的邀請中，也鼓勵他們給她寫「最後一封信」，並帶上一本書，與其他親友交換，她指「我想與朋友分享愛、食物、音樂和書籍。」

Michelle在儀式上樂觀表示「我特別想把這次活動稱為活的葬禮（living funeral）…… 我想死亡離我們的心很近，不是令人恐懼的事情。」她並稱「謝謝你們讓我今天如此開心，非常感謝你的到來。很感激聽到每一個笑聲，看到每一個微笑。」

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文章授權轉載自《香港01》

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