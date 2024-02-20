快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女師嘿咻15歲男學生！反遭母子勒索33萬 她最終窮到向警自首

香港01／ 撰文：李納德
俄羅斯一名22歲數學女教師，與15歲男學生發生性關係慘遭勒索。示意圖/ingimage
俄羅斯一名22歲數學女教師，與15歲男學生發生性關係慘遭勒索。示意圖/ingimage

到頭來一拍兩散？俄羅斯22歲數學女教師，去年叫1名15歲的男學生去她家，師生在屋內發生性關係後，再去到私家車後座「車震」，結果男學生和她約會時，竟勒索100萬盧布（約33萬新台幣）「掩口費」。女教師其後與男學生母親協商後獲「減價」，並同意可分期付款，但數月下來她的工資已難以應付下去，決定去警局自首。女教師交代被敲詐勒索後即時被捕，被控以「引誘未成年人」及「墮落行為」等罪，將面臨最高3年刑期。

俄羅斯Telegram 頻道「Shot」日前披露1宗引誘未成年少男性交反遭勒索事件，22歲數女教師Svetlana K.在俄羅斯西部奔薩市（Penza）任教，去年她邀請15歲男學生上門，其間她色誘對方，師生在屋內性交後，再於私家車後座「續戰」。

師生其後再度約會，男學生竟向她勒索100萬盧布「掩口費」，聲稱沒錢就會叫父母報案。女教師指，她和男學生母親協商後，雙方同意將金額降到25萬盧布（約8.3萬元新台幣），可分期付款，她已經連續付錢數個月。

不過，女教師對於持續被勒索感厭倦，而其工資無法繼續支付分期款額，只好選擇自首，到警局作聲明指自己被敲詐勒索，同時交代了事件所有細節，且承認和未成年學生性交的事實。

警方馬上將她拘捕，她被控「引誘未成年人」及「墮落行為」等罪，已被落案起訴，最高面臨3年刑期。執法人員亦同時開始調查學生勒索案件。

延伸閱讀：

性侵小六男童終懷孕產子　女教師判囚17年半　喊冤︰我才是受害者

倫常雙屍慘案！孝順男與父親陳屍睡房　現場超詭異　警揭心酸內情

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

女師嘿咻15歲男學生！反遭母子勒索33萬 她最終窮到向警自首

到頭來一拍兩散？俄羅斯22歲數學女教師，去年叫1名15歲的男學生去她家，師生在屋內發生性關係後，再去到私家車後座「車震」，結果男學生和她約會時，竟勒索100萬盧布（約33萬新台幣）「掩口費」...

新加坡癌末女辦「活人葬禮」與友道別 10天後安詳離世

新加坡29歲女子Michelle Ng身患癌症末期，她臨終前在2023年12月底舉辦一場生前喪禮，與30多位親友溫馨聚會，向他們道別、道謝，她表示「謝謝你們讓我今天如此開心……

思鄉情切？加拿大台灣移民20年內移出近4成

加拿大統計局最新研究顯示，加拿大移民有逾15%在移入加國後的20年內，選擇回流出生國或移往他國；其中，台灣出生的加國移民...

新iPhone 16 Pro將新增沙漠黃和鈦灰色？他爆料這顏色消失

一名爆料人士宣稱，蘋果正在討論iPhone 16要採用什麼顏色，而且已決定不用紅色或綠色。

泰勒絲為何不來？泰總理爆料：新加坡每場補助9千萬搶獨家主辦權

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）巡迴演唱會轟動世界，但在東南亞僅設新加坡一站。泰國總理賽塔（Srettha...

與3女子生11個小孩 馬斯克相信聰明的人要多生

特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。