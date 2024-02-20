尹錫悅力推醫學系擴招 扭轉低民調

南韓政府和醫界間針對擴招醫學生方針爭執不下，美國時代雜誌日前報導，雙方各有考量盤算。自前年五月就任後民調持續低迷的尹錫悅政府手握醫療法刑罰規定，加上強大民意支持，醫界則主張擴招根本無法解決醫療體系沉痾的結構性問題。

尹政府指稱，總人口破五千萬的南韓自二○○六年以來，每年醫學生招生總額控制在三○五八人，計畫自二○二五至二九學年度共增額兩千人，希望在二○三五年前共新增約一點五萬名醫師。總理韓悳洙重申擴招是必然之舉，為實現醫改，擴招已不容再拖。

南韓四月將舉行國會選舉，保守派總統尹錫悅亟欲藉此扭轉國會朝小野大現狀，從民調來看，民眾大多在擴招議題上支持政府及尹錫悅所採的強硬立場，因此可能有助執政的國民力量博得選民支持。尤其第一夫人金建希收受三千萬韓元（約台幣七萬元）迪奧名牌包過程的偷拍畫面去年十一月曝光後，就被認為恐衝擊執政黨國會議員選情。

據韓國蓋洛普最新民調，尹錫悅支持度兩周前還跌破三成、創近九個月以來新低，現已回升至三成三；另一家民調機構Realmeter十九日發布的尹錫悅支持度更達到三成九五，已與目前國會最大黨共同民主黨的四成○二幾乎不相上下，分析主因就與推動醫學系擴招等民生和財經政策有關。

據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，南韓「醫師人口比」是全球已開發國家最低之一，尹政府還可依醫療法要求醫師不得集體辭職，必須返回工作崗位，違者除可禁止行醫一年以下或判處三年以下有期徒刑，還可吊銷醫師執照。

儘管如此，代表包括住院及實習醫師在內約一點五萬名醫師的大韓醫師協會仍甘冒大不韙，主張擴招未能治本，無法解決醫師診療報酬性價比過低、缺乏具充分訓練專科醫師及醫療資源城鄉差距等根本問題。大田市醫師會十幾位醫師十六日就站出來表示，其實不是醫師少，是因擔心醫療糾紛等原因，才出現南韓醫師避開婦產科與外科等現狀。

這次並非南韓醫師首次因政府擴招政策而罷診，二○二○年新冠肺炎疫情時曾有達八成住院及實習醫師罷診，進步派的文在寅政府最後決定暫緩擴招。