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獲395萬遺產一分不拿！34歲貨車司機抽12人捐出 原因超暖：比存在帳戶效益大

香港01／ 撰文／喬納森
英國一位34歲男子大衛是1名研究員兼貨車司機，他想盡自己能力解決當地貧困問題，決定將繼承得來的10萬英磅（約新台幣395萬元）遺產捐出。情境示意圖。圖／Ingimage
英國一位34歲男子大衛是1名研究員兼貨車司機，他想盡自己能力解決當地貧困問題，決定將繼承得來的10萬英磅（約新台幣395萬元）遺產捐出。情境示意圖。圖／Ingimage

遺產是上一輩對後代留下的愛，有人選擇將愛傳開去！有英國男子居於當地最貧窮的社區之一，見貧富不均情況嚴重，於是將繼承得來的10萬英磅（約新台幣395萬元）遺產捐出，但他使用的方法是針對當地居民，向600人發信，其中40人回覆，他於當中隨機找出12名居民來管理這筆捐款，笑言「有人可能以為是騙局」。最後共有4個團體獲得捐款，各分得2.5萬英磅（約新台幣98萬元）。善心男子希望激勵其他人捐錢，為當地社區帶來改變，「這筆錢相比存放在帳戶裡能帶來更大效益」。

綜合外媒報導，居於英國利物浦托克斯泰斯的34歲男子大衛（David Clarke），是1名研究員兼貨車司機，他靠工作足夠維生，由於他有感貧富懸殊問題嚴重，他所居的地方更是全國最貧困的地區之一，於是想盡自己能力改善問題，決定將繼承得來的10萬英磅遺產捐出。

34歲男子大衛是1名研究員兼貨車司機，他想盡自己能力解決當地貧困問題，決定將繼承得來的10萬英磅（約新台幣395萬元）遺產捐出。（網上圖片）
34歲男子大衛是1名研究員兼貨車司機，他想盡自己能力解決當地貧困問題，決定將繼承得來的10萬英磅（約新台幣395萬元）遺產捐出。（網上圖片）

他寄信給當地600名居民，條件是他們不將捐款據為己有，而是去決定如何妥善使用這筆捐款。大衛認為「有可能他們以為是騙局」，但最後有40人回信，他隨機挑出12名陌生人負責管理這筆捐款。

身為12人管理團隊中的林賽（Lindsay Challoner-Eke）指該地區非常需要金錢支援，「希望從兒童到退休人士也能受惠」，他們一旦決定把錢給誰，就必須無條件給予，「相信受惠者會知道錢要花在哪」。最後有4個團體組織各獲得2.5萬英鎊，包括弗洛里社區中心、Dingle、Granby和Toxteth合作學校網絡、綠洲團隊兒童慈善機構、Granby和Toxteth發展信託基金。

大衛指捐贈過程相當感人，指當地人願意真誠地討論，擁有強大團結力量和價值觀，可以互相照顧。事後大衛也在自己的網站「Wealth Shared」中分享今次計劃成果，希望激勵其他人捐錢，為當地社區帶來改變。

大衛表示對於那些幸運地擁有比需要更多的錢，且想知道如何使用的人，他推薦這個方法給他們，「這樣做相比存放在帳戶裏能帶來更大效益」。

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文章授權轉載自《香港01》

捐款 英國 遺產

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