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共用行事曆發現不運動男友一週打4次球 女偷看手機才知被劈

聯合新聞網／ 綜合報導
女子跟男友共用行事曆，卻發現男友背著她偷吃。圖擷自太陽報
女子跟男友共用行事曆，卻發現男友背著她偷吃。圖擷自太陽報

國外一名女子近期在TikTok上分享，她發現自己男友背著她偷吃，但發現的方式非常獨特，竟然是透過在APP上共享行事曆

據《太陽報》（The Sun）報導，一名女網友在TikTok上發影片表示，因為她最近聽到很多人推薦用共享行事曆，表示這樣要安排活動行程都更方便，所以決定要找男友一起用。

不過當女子跟男友提起這件事時，男友的反應就已經很奇怪，男友先是說自己手機容量不足不能下載APP，接著又改口說自己就是不想跟女子分享行事曆。

雖然男友後來還是同意跟女子共用行事曆，但女子卻在男友的行事曆發現了一些怪怪的行蹤。原來男友本來沒有打高爾夫球，甚至也不喜歡運動，但在女子跟姊妹出遊或是去上瑜珈課時，男友就會安排去「打高爾夫」，頻率之高，甚至還曾一週去4天。起了疑心的女網友，便決定趁男友睡覺時偷看他手機。

果不其然，男友「打高爾夫」的時間，其實都是在跟其他女生約會，女子這才發現原來男友背著她偷吃，心碎欲絕。許多網友則紛紛留言鼓勵女子，表示下一個會更好，要她別太難過。

APP 兩性關係 行事曆

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