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前詐騙集團成員發聲 坦承靠扮美國軍人愛情詐騙賺逾200萬

聯合新聞網／ 綜合報導
克里斯多福說最容易被詐騙集團鎖定的對象通常是40歲以上的女性。示意圖，非當事人。圖／ingimage
克里斯多福說最容易被詐騙集團鎖定的對象通常是40歲以上的女性。示意圖，非當事人。圖／ingimage

來自美國的軍人，擁有金髮碧眼和健壯的身材，讓看到的女性很難不墜入愛河，但這其實不是他的真實身分，這張照片的背後，其實是一名來自奈及利亞的騙子，而這名前詐騙集團成員近期接受訪問，分享自己的行騙手法。

據《金錢郵報》（Money Mail）報導，現年24歲的克里斯多福（Christopher，化名）來自奈及利亞，他從大二那年就開始詐騙，一騙就是長達5年。克里斯多福表示，自己其實是無計可施的情況下才會選擇行騙，當時他非常的窮，家裡也幾乎破產，於是只好走上詐騙一途。

現在的他已經改過自新甚至在反詐騙組織「社交詐騙」（Social Catfish）擔任顧問，也因為如此，他才會接受訪問揭露自己過去的行騙手法。他表示，自己當時也是花了好幾個月「訓練」才練到爐火純青，在這幾年騙了55400英鎊（約218萬台幣）。他甚至還編了一本40頁的手冊，教其他詐騙集團的人「如何透過線上聊天就讓女人愛上你」。

他表示，通常這些容易被騙的對象是40歲以上的單身女性，因為她們渴望戀愛，但也已經有足夠的錢，因此很容易會墜入愛河。在跟對方連絡之前，他會先檢視對方的社群媒體，了解對方的喜好、有沒有孩子……等資訊，再藉由這些資訊突破對方的心防。

除此之外，他會固定在對方晚上的時候發訊息，因為這種時候對方比較容易墜入愛河，他也不會馬上就跟對方要錢，而是先花時間每天傳訊息閒聊，藉此取得對方的信任。

克里斯多福表示，他是因為其中一名受害者請「社交詐騙」幫忙才身分曝光，不過他也很高興自己終於不用再行騙，反而能夠透過揭露過去的自己來幫助大眾。

詐騙集團

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