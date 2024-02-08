義大利13歲女遭7男拖入公廁性侵 男友被迫觀看絕望尖叫

義大利西西里島熱門觀光景點發生離譜性侵案，1名13歲少女與17歲男朋友約會時，遭7男子強行拖入公廁性侵，其17歲男友試圖阻止卻遭毆打，更被迫觀看女友被性侵過程，發出絕望尖叫。警方事後拘捕7名疑犯，年齡僅15歲至19歲，全是埃及移民。當局對事件感到震驚，副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，其所屬聯盟將提出法案，要求對性侵犯等進行化學閹割，以及終身監禁。

綜合外媒報道，事發1月30日晚上約7時30分，地點在西西里島貝利尼公園（Villa Bellini Park）。1名13歲少女與17歲男朋友約會時，遇到7名男子搭訕，之後就被強行拉入公廁性侵，「那真是一場噩夢」。

男友見狀試圖阻止，但寡不敵眾遭毆打，更被迫觀看女友受辱過程，其間發出絕望尖叫，懇求不要傷害女友，女友亦求男子們放過她，「求求你，不要傷害我，放了我」。

據報性侵持續30分鐘，2人成功逃脫後報警。警方在24小時內拘捕7名疑犯，少女及男友先後確認該7名疑犯為當日施暴者。警方指，7名疑犯年齡15至19歲，其中3人是未成年者，4人已成年，全是埃及移民。另據報，7人中2人參與性侵，其餘則負責禁錮男友。

事件引起當局關注，義大利總理梅洛尼表示憤慨，承諾「正義將得到伸張」。副總理薩爾維尼則表示，其所屬聯盟將提出法案，要求對性侵犯等進行化學閹割，以及終身監禁。

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文章授權轉載自《香港01》