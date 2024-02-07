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肯亞邪教領袖稱「餓死者進天堂」遭控謀殺191孩童、基地挖出400具屍體

聯合新聞網／ 綜合報導
肯亞馬林迪高等法院在2月6日正式起訴邪教領袖瑪肯西，他因創立邪教傳播恐怖思想，導致超過400人喪命。歐新社
肯亞馬林迪高等法院在2月6日正式起訴邪教領袖瑪肯西，他因創立邪教傳播恐怖思想，導致超過400人喪命。歐新社

肯亞馬林迪高等法院在2月6日正式起訴1名基督教邪教領袖瑪肯西（Paul Nthenge Mackenzie）與29名共犯涉及殺害191位孩童，這起震驚世界的邪教害命事件被稱為「沙卡赫拉森林大屠殺」（Shakahola forest massacre）。

根據CNN報導，去年瑪肯西被發現在肯亞東部的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）經營邪教，而經過當地政府數個月的搜查，在森林裡一共發現超過400具屍骸，其中191具都是小孩子的屍體。

依據外媒指出，瑪肯西要求他的信眾將自己和孩子活活餓死，他宣稱藉此信眾們將得到救贖並能受到耶穌的寵愛進入天堂；他讓信徒們相信自己是在瑪肯西的教誨下準備好面對世界末日的來臨。自從去年4月瑪肯西被捕後，調查人員便一直在森林裡搜索，陸續發現超過400具骸骨。

透過驗屍發現，除了有活活餓死的逝者以外，有些屍體上還有受過重擊、勒痕，種種跡象顯示出邪教領袖的罪孽深重，而且因為許多屍體都嚴重腐爛，需要經過DNA檢定才能夠確認死者身分。

6日在法庭上，瑪肯西與29名共犯都堅稱自己是無罪，不願意認罪，其中1人因精神狀態不穩定而被認盼為不適合受審。儘管瑪肯西拒不認罪，但他還是面臨多項罪刑的指控，包含恐怖主義、過失殺人、虐待兒童等等，3月7日將開始瑪肯西的審判。

肯亞

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