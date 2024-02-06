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教英國鋼琴家喊「逮丸嘎油」！台灣正妹真實身分被神出 綠委透露：是我前助理啦

聯合新聞網／ 綜合報導
英國鋼琴家卡瓦納5日直播彈奏鋼琴後，貼出手舉「青天白日滿地紅」國旗的照片，並分享自己在台灣女孩指導下，用台語說出「台灣加油」的影片，引起各界注目。圖／截自Dr K Boogie Woogie臉書
英國鋼琴家卡瓦納5日直播彈奏鋼琴後，貼出手舉「青天白日滿地紅」國旗的照片，並分享自己在台灣女孩指導下，用台語說出「台灣加油」的影片，引起各界注目。圖／截自Dr K Boogie Woogie臉書

英國鋼琴家卡瓦納和陸人槓上後，時不時在自己的社群媒體發布「辱華」貼文。昨（5）日卡瓦納直播彈奏鋼琴後，貼出手舉「青天白日滿地紅」國旗照片，並分享自己在台灣女孩指導下，用台語說出「台灣加油」的影片，影片發布後引起各界注目，也有網友好奇該女子究竟是何方神聖。見此，民進黨立委林俊憲今天發文透露，這位女孩「真的是台灣人」，並揭開她的身分「是我以前的助理啦」。

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）1月在倫敦火車站直播彈奏鋼琴時，被幾名中國大陸人士以保護肖像權為由，要求停止拍攝，雙方發生爭執後甚至出動警方，卡瓦納也將這段影片上傳至社群媒體，迅速掀起各界熱議。

昨天卡瓦納在臉書直播後發布一張照片，他站在鋼琴椅上手舉「青天白日滿地紅」國旗，笑得燦爛，該貼文吸引不少台灣網友朝聖，至今已突破13萬人按讚。不只秀出中華民國國旗，卡瓦納也分享了自己和一位台灣女孩對話的影片，影片中，他身旁的正妹一字一句教導他講出「台灣加油」的中文，連台語版的「逮丸嘎油」都難不倒卡瓦納，影片曝光後，這位台灣女孩也引起不少網友的好奇。

民進黨籍立委林俊憲今日在臉書發文，揭開這位台灣正妹的身分，他笑稱自己可以證實這位教英國鋼琴家說台語的女生「真的是台灣人」，「因為⋯她是我以前的助理啦」。林俊憲透露，在「小粉紅大鬧鋼琴師」後，前助理曾和他分享，這件事在英國輿論延燒的程度超乎想像，「那時她就有說正在思考要做些什麼，沒想到最後決定以這種最可愛的形式，清楚讓英國人知道兩岸的不同」。

想起前助理，林俊憲直言，當初她要前往英國留學時，大家都很捨不得，但「現在看來，她真的是去對了地方，也讓我想起以前留學美國時，在台灣同鄉會力戰中國學生的時光」。文末，林俊憲更欣慰的表示，台灣的知名度「就是靠著一代代可愛又勇敢的異鄉遊子逐漸闖出來的」。

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