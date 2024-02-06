外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

由於日幣貶值，吸引許多外國人赴往日本觀光消費，根據台灣交通部觀光署統計，去（2023）年1月至11月國人赴日本人次就突破380萬人。對此，日本媒體相當好奇外國旅客於日本旅遊時的消費喜好，整理出前五名花費最高的商品，其中包含日本品牌「UNIQLO」，曾有遊客消費18萬日圓（約新台幣3.8萬元），不但塞爆行李箱，還使用客製化「刺繡服務」。

根據日媒「ENCOUNT」報導，朝日電視台於節目《10萬日圓能辦到吧？新企劃！爆買的外國遊客行李箱大調查！》，調查289位於日本旅遊的外國觀光客的行李箱，進而整理出前5名「爆買排行榜」，例如曾有旅客花費41萬日圓（約新台幣8.7萬元）購買菜刀。

來自美國的觀光客表示，他們在日本2星期，消費金額高達4000美元（約新台幣12.5萬元），其中花費占比最高的是購買UNIQLO的服飾。美國遊客提到，雖然美國也有UNIQLO分店，但款式較為浮誇，不像日本多為簡約的風格，「要開始工作了，所以買了職場用的衣服。如果是在美國買，價格是日本的1.5倍。」

此外，來自墨西哥的遊客提到，自己在銀座的UNIQLO共消費18萬日圓（約新台幣3.8萬元），還特地購買客製化刺繡服務。此服務於2022年推出，部分圖案為日本UNIQLO限定，依照刺繡內容的不同，價格也有所不同，文字刺繡單價1000日圓（約新台幣210元），圖案則為700日圓（約新台幣148元）。這項服務讓日本網友感到相當驚訝：「我甚至不知道UNIQLO有刺繡服務」、「第一次聽說UNIQLO可以刺繡」。

根據節目整理的「爆買排行榜」，第5名為墨西哥遊客，於UNIQLO消費18萬日圓；第4名遊客消費19萬日圓（約新台幣4萬元）大啖「神戶牛」；第3名為一名男性遊客，消費41萬日圓（約新台幣8.7萬元）購買菜刀；第2名的男性遊客花費150萬日圓（約新台幣31.6萬元）爆買1000個汽車模型；第1名則是一間泰國保險公司，旗下1700名員工參加員工旅遊，光日本採草莓活動就花費400萬日圓（約新台幣84萬元）。