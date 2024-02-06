正妹空姐拍片曝：訂機票「3大雷區」 1時間點出發CP值最高

美媒2月3日稱，美國佛羅里達州空中服務員卡羅琳（Caroline）發布影片分享訂機票的心得，稱要注意避免踩進3大誤區，而且在「這個時間」出發。

卡羅琳2022年6月25日在Instagram發布這段影片，稱第一個訂機票的「雷區」就是沒注意轉機時間，尤其在旅遊旺季飛機常有延誤時，人們可能會趕不到下一個航班，但又因其他班機機票已售罄而滯留。

她說乘客如乘搭的是美國內陸機，建議在2個航班之間預留2小時的空檔，若是國際航班，須預留3小時空檔，確保自己有充分時間通過海關以及來到登機閘口。

卡羅琳稱，人們易犯的第二個錯誤是預訂下午或晚上出發的班機。她稱乘搭清晨出發的航班遇到延誤的機會較小——航班愈早起飛，一切就愈順利。

她說第三個「雷區」是人們在網上預訂機票後沒即時下載航空公司的手機應用程式。她指航空公司的App顯示包括航班是否有延誤、登機門編號在內的資訊，適時留意這些資訊，會讓自己的行程更順利。

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文章授權轉載自《香港01》