丈夫過世年金不夠用！她省錢度日 超市撿便宜「一天只吃一餐」

老年退休後的生活，是現代許多人面臨到的問題。如果在退休之前，沒有審慎理財，或是存到一定積蓄，那麼到了退休後，靠著微薄的年金，恐怕很難過上舒適的理想生活。近來日本媒體，就報導了一起實際案例。

根據日本媒體「All About」報導，一位居住在埼玉縣的68歲女性，以前工作時不是正職，而是兼職為主。退休後，原先老公在世時，一年約能拿到112萬日幣的年金（約相當於新台幣23萬元），但在老公過世後，她只能拿到「遺族年金」，每年的金額僅剩24萬日幣（約相當於新台幣5萬元）。

雖然除此之外，她還有每個月6萬日幣的國民年金（約相當於新台幣1.2萬元），但每個月的固定支出，至少也要12萬日幣（約相當於新台幣2.5萬元），因此目前領到的錢，完全入不敷出。

為了開源節流，她只好設法投資，平常則必須想辦法節省開銷。當她到超市時，都挑選打折的便宜食材自己煮，而且一天只能吃一餐。便利商店非得搭配免費優惠，否則絕對不買。衣服如果有破洞，也只能盡量補起來繼續穿，過著相當刻苦的日子。