拒絕主管開房「馬上丟工作」 日女主播揭露職場殘酷現實

有些職業表面上看來光鮮亮麗，其背後的殘酷及辛酸卻是外人難以想像。 日前有日本媒體報導，一名女子在大學畢業後，便到地方電視台擔任主播，但因為能接到的工作不多、資源匱乏，於是決定離開公司、成為自由接案者，然而在那之後，她開始在工作上遇到許多無理要求、從而見識到職場中黑暗的一面。

據日媒《日刊SPA！》報導，一位化名為神戶雅美的29歲女主播，大學剛畢業時曾在地方電視台工作，但與民間電視台不同的是，在地方電視台工作的女主播，常常需要獨自一人帶著攝影機到事發現場播報，加上給新進人員的工作量過重，讓她幾乎無法休息。雅美工作三年後，由於薪水微薄及過勞等原因，認為自己無法從工作中看到發展性，決定離職和藝人經紀公司簽約，但因為工作內容差距過大，在兩年後便解約、成為自由接案者。

幸運的是，藉著在電視台時累積的人脈與人氣、加上鄉下地方常舉辦各種活動，雅美接到了不少主持工作，事業發展意外順利。

然而，隨著事業版圖擴大，雅美在工作中也遇到了不少性騷擾。若是接到商圈、民間團體等地方人士所主辦的活動時，活動結束後少不了要交際應酬，雅美表示，在酒席上，除了被各種試探隱私的問題騷擾外，偷瞄她的下半身、甚至刻意肢體接觸的人都有，但因為自己沒有經紀人、勢單力薄，為了飯碗著想，她只能默默承受。

為了賺錢，雅美對於性騷擾雖然很困擾，卻只能默不作聲，然而一次活動中，對方的行為讓她的忍耐達到了極限。

一次，她到某公司擔任活動主持人時，公司一位50多歲的主管曾三番兩次前來邀約，邀她一起去吃甜點。兩人進店裡不到一小時的時間，雅美表示有事想先離開，對方卻開始邀她去旅館開房，並直言，「這種工作也不會有什麼未來，不如來當我的情人吧」，讓雅美實在無法忍受，馬上離開現場跑回家。

而讓雅美更受打擊的是，在這之後，和該位性騷擾主管關係要好的公司都突然取消了工作委託，即使向對方詢問理由也沒有回應，只說了今後無法再請她來當忙，讓雅美意識到，除了該公司主管的手段之外，鄉下地方人脈的重重糾葛也十分可怕。

因為這次事件，雅美本打算放棄在這個地區工作了，但某次她和在公所就職的朋友談心時，朋友卻表示能幫她取得和該公司社長見面的機會，而那位社長就是性騷擾主管的父親，在聽過雅美的遭遇後，立即表示會處罰對方，並向她道歉，甚至希望她能繼續主持公司所舉辦的活動。不曉得是不是這件事的緣故，雅美在之後的工作中，也明顯感覺騷擾情況減少了，事業也因為社長的幫忙而逐漸步入正軌。

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