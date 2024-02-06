快訊

手機耗電量嚴寒地區真的比較快！比室溫「提早沒電時間」數據曝

醫院評鑑結果揭曉 醫學中心打破上限北慈、雙和都入榜

在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」

出國搭飛機好怕遇上亂流！ 專家曝「4要1不」秘訣輕鬆應對

聯合新聞網／ 綜合報導
搭乘飛機若碰上亂流，難免容易感到緊張、焦慮。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
搭乘飛機若碰上亂流，難免容易感到緊張、焦慮。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

春節假期不少人會安排出國旅遊，不過搭乘飛機若碰上亂流，難免會感到緊張、焦慮。對此，日前英國一名解剖學專家根據人體平衡機制，解釋為何在亂流的影響之下，人容易感到不適，並提出「4要1不」對策，讓容易暈機的旅客在遇到亂流時可以得到舒緩。

根據《紐約郵報》報導，英國蘭開斯特大學（The Lancaster University）臨床解剖學學習中心主任兼解剖學教授亞當泰勒（Adam Taylor），日前在《The Conversation》撰文表示，人體的「空間定向能力」在任何環境會辨識自身與其他物體之間的距離與方向，而飛行時通常是向前、上升、轉彎和下降。然而，亂流打破平衡，混淆大腦接收到的感官訊息，使身體出現反應並重新校準。

泰勒進一步解釋，在飛行過程中，有80％的空間資訊來自視覺，因此當機身開始劇烈晃動，人體內耳平衡機能便會立即重新校準，但卻無法區分飛機及人體頭部的運動，一時將飛機晃動當作是頭部的活動，由於此狀況與視覺接收到的訊息不符合，導致腦部感官混亂，容易引發頭暈、冷汗、噁心及嘔吐等症狀。

因此泰勒建議民眾可採取「4要1不」的應對之法，可緩解或避免暈機狀況。

一、選擇靠窗座位：

這可以透過視覺為腦部提供判斷訊息，幫助大腦平靜下來。

二、選擇航機前段或位於機翼上方的座位：

這兩區的座位可以減少亂流發生時的影響程度。

三、深呼吸，保持一定的呼吸節奏：

專注於呼吸，能讓神經系統恢復穩定，有助於減少亂流引發的不適症狀。

四、預先吃藥：

有嚴重暈機問題且擔心飛行中顛簸者，可經醫師或藥師諮詢取得藥物（例如某些種類的抗組織胺），按照醫囑在登機之前若干時間服用。

五、不要飲酒：

有些人覺得喝酒可以鎮靜神經，但其實在遇到亂流時，酒精會干擾視覺與聽覺，還會增加嘔吐的機率。

最後泰勒也強調，雖然民眾遇到亂流時容易不安且不適，不過飛行中出現亂流是常見的情況，只要在座位上坐好並繫妥安全帶，大多數情況下無須過度擔心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

出國旅遊 英國 醫師

延伸閱讀

美國一空服員爆工作秘辛 他看過高空愛愛、用過的保險套

來不及了！她急買機票「親送報考文件」 大阪飛北海道超狂金額曝光

搭機吃不飽「飛機餐可要2份」？過來人曝1情況有機會、這餐點最容易

不是日本人！來台逛商場的旅客「這國」人最多 網驚曝：超有感

相關新聞

拒絕主管開房「馬上丟工作」 日女主播揭露職場殘酷現實

有些職業表面上看來光鮮亮麗，其背後的殘酷及辛酸卻是外人難以想像。 日前有日本媒體報導，一名女子在大學畢業後，便到地方電視台擔任主播，但因為能接到的工作不多、資源匱乏，於是決定離開公司、成為自由接案者，然而在那之後，她開始在工作上遇到許多無理要求、從而見識到職場中黑暗的一面。

出國搭飛機好怕遇上亂流！ 專家曝「4要1不」秘訣輕鬆應對

春節假期不少人會安排出國旅遊，不過搭乘飛機若碰上亂流，難免會感到緊張、焦慮。對此，日前英國一名解剖學專家根據人體平衡機制，解釋為何在亂流的影響之下，人容易感到不適，並提出「4要1不」對策，讓容易暈機的旅客在遇到亂流時可以得到舒緩。

悚！60歲婦掉進垃圾車遭「輾壓4次」 鄰居：只聽得到慘叫

美國近日發生1宗可怕垃圾車意外，1名60歲婦女丟垃圾時，不知為何跌入垃圾桶中，未及脫困就連同桶內垃圾被扔進垃圾車車斗內。由於車內配備垃圾壓實機，因此婦人慘遭機器無情擠壓4次...

德國宅力世界第一？日本ACG作品中的「德意志」

「德意志的宅力世界第一！？」重磅廣播子系列《轉角遊樂器》歡慶一週年的live podcast實體講座活動，1月27日在台北現流冊店熱情聽友擠爆現場的參與中完滿落幕。 本場講座以「日本ACG文化中的德意志」為題，聚焦於日本動漫遊戲作品中的特殊現象：創作者經常喜歡在作品中加入德意志文化的要素，例如使用德語、角色人設為德國人、援引德國歷史文化等。加入德意志元素的同時，日本創作者也經常揉合大眾對德國的既定印象，塑造出許多只存在於日本ACG作品中的、帶有濃厚「和式超譯」意味的德意志想像。

東京大雪警報各地積雪 降雪隔天學企鵝走路更安全

日本氣象廳5日對東京發布入冬以來首次大雪警報，市中心多處有3公分以上積雪。台灣許多遊客趁春節假期赴東京旅遊，但許多人可能...

智利野火死亡數增至122人 全國哀悼兩天

智利中部近日遭受野火肆虐，至少已有122人因此喪命，智利則從今天展開為期兩天的全國哀悼，同時搜尋失聯民眾的作業仍在進行中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。