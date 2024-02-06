出國搭飛機好怕遇上亂流！ 專家曝「4要1不」秘訣輕鬆應對

春節假期不少人會安排出國旅遊，不過搭乘飛機若碰上亂流，難免會感到緊張、焦慮。對此，日前英國一名解剖學專家根據人體平衡機制，解釋為何在亂流的影響之下，人容易感到不適，並提出「4要1不」對策，讓容易暈機的旅客在遇到亂流時可以得到舒緩。

根據《紐約郵報》報導，英國蘭開斯特大學（The Lancaster University）臨床解剖學學習中心主任兼解剖學教授亞當泰勒（Adam Taylor），日前在《The Conversation》撰文表示，人體的「空間定向能力」在任何環境會辨識自身與其他物體之間的距離與方向，而飛行時通常是向前、上升、轉彎和下降。然而，亂流打破平衡，混淆大腦接收到的感官訊息，使身體出現反應並重新校準。

泰勒進一步解釋，在飛行過程中，有80％的空間資訊來自視覺，因此當機身開始劇烈晃動，人體內耳平衡機能便會立即重新校準，但卻無法區分飛機及人體頭部的運動，一時將飛機晃動當作是頭部的活動，由於此狀況與視覺接收到的訊息不符合，導致腦部感官混亂，容易引發頭暈、冷汗、噁心及嘔吐等症狀。

最後泰勒也強調，雖然民眾遇到亂流時容易不安且不適，不過飛行中出現亂流是常見的情況，只要在座位上坐好並繫妥安全帶，大多數情況下無須過度擔心。

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