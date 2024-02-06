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圖輯／東京一夜銀白！世界罕見「降雪伴打雷」 雪景如夢似幻

聯合新聞網／ 綜合報導
東京新宿車站外積雪。 美聯社
東京新宿車站外積雪。 美聯社

久違的大雪警報，讓東京變成銀白世界。包括東京23區在內的關東地區，從昨（5）日下午開始降下大雪，持續到今早。日本氣象廳預測截至6日傍晚的降雪量，關東山區為40公分、甲信地區30公分、關東平地15公分，東京23區則有8公分。

昨晚的降雪中，也伴隨著轟隆雷聲。氣象廳指出，這是罕見的「雪雷」，除了日本以外，全球只有挪威的西部海岸和美國五大湖至東部海岸會出現這種景象。

這場大雪對陸空交通影響甚鉅，羽田機場兩天取消上百航班，部分鐵路列車停駛，多條高速公路預防性封閉關東部分路段，避免車輛受困雪中。大雪造成當地人與觀光客生活和移動上的不便，甚至有人因此受傷，卻也留下許多美麗的雪景畫面。《聯合新聞網》整理出以下照片和影音，帶你一窺雪中的東京。

東京車站。 美聯社
東京車站。 美聯社

歌舞伎座。 法新社
歌舞伎座。 法新社

淺草寺雷門。 美聯社
淺草寺雷門。 美聯社

寺廟裡的佛像任由白雪覆蓋。 歐新社
寺廟裡的佛像任由白雪覆蓋。 歐新社

大雪掩蓋了公車站牌。 法新社
大雪掩蓋了公車站牌。 法新社

東京近郊神奈川縣相模原市也降下大雪。 法新社
東京近郊神奈川縣相模原市也降下大雪。 法新社

相模原市橋本車站天橋。 法新社
相模原市橋本車站天橋。 法新社

大雪中的跑者。 法新社
大雪中的跑者。 法新社

大雪中的剷雪人。 法新社
大雪中的剷雪人。 法新社

公園中玩雪的小學生。 路透
公園中玩雪的小學生。 路透

雪中的單車騎士。 法新社
雪中的單車騎士。 法新社

電車駕駛清除擋風玻璃上的雪。 法新社
電車駕駛清除擋風玻璃上的雪。 法新社

大雪影響電視訊號。 圖／讀者提供
大雪影響電視訊號。 圖／讀者提供

以下是當地人在社群網站X分享的雪中情景。

罕見「雪雷」

澀谷八公像前越來越多隻忠犬小八

嚕嚕米主題公園

東京車站

東京鐵塔

東京迪士尼樂園

新宿街道

笹塚駅月台大雪紛飛

東京椿山莊飯店如夢似幻雲海庭園

道路塞爆

從車庫內逃脫的大章魚

另有日本媒體提醒，下雪後地面濕滑，學企鵝小步伐移動腳步是最安全的走路方法。

「魚漿夫婦」分享「企鵝走路法」

大雪 日本 東京 降雪

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