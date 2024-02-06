圖輯／東京一夜銀白！世界罕見「降雪伴打雷」 雪景如夢似幻

久違的大雪警報，讓東京變成銀白世界。包括東京23區在內的關東地區，從昨（5）日下午開始降下大雪，持續到今早。日本氣象廳預測截至6日傍晚的降雪量，關東山區為40公分、甲信地區30公分、關東平地15公分，東京23區則有8公分。

昨晚的降雪中，也伴隨著轟隆雷聲。氣象廳指出，這是罕見的「雪雷」，除了日本以外，全球只有挪威的西部海岸和美國五大湖至東部海岸會出現這種景象。

這場大雪對陸空交通影響甚鉅，羽田機場兩天取消上百航班，部分鐵路列車停駛，多條高速公路預防性封閉關東部分路段，避免車輛受困雪中。大雪造成當地人與觀光客生活和移動上的不便，甚至有人因此受傷，卻也留下許多美麗的雪景畫面。《聯合新聞網》整理出以下照片和影音，帶你一窺雪中的東京。

東京車站。 美聯社

歌舞伎座。 法新社

淺草寺雷門。 美聯社

寺廟裡的佛像任由白雪覆蓋。 歐新社

大雪掩蓋了公車站牌。 法新社

東京近郊神奈川縣相模原市也降下大雪。 法新社

相模原市橋本車站天橋。 法新社

大雪中的跑者。 法新社

大雪中的剷雪人。 法新社

公園中玩雪的小學生。 路透

雪中的單車騎士。 法新社

電車駕駛清除擋風玻璃上的雪。 法新社

大雪影響電視訊號。 圖／讀者提供

以下是當地人在社群網站X分享的雪中情景。

罕見「雪雷」

澀谷八公像前越來越多隻忠犬小八

ハチ公増えてるw pic.twitter.com/4wmEurtxvk — 清水哲朗 (@GOBIGUMA) 2024年2月5日

嚕嚕米主題公園

東京車站

さっき撮れたての雪降る夜の東京駅が幻想的だった pic.twitter.com/W8ImzCU21C — 𝑇𝑎𝑘𝑢 (@taku_photo47) 2024年2月5日

東京鐵塔

東京迪士尼樂園

こんな天気ディズニーランドに行きました

ロマンチックじゃない🥰って言われて、

実はやばやばやばってよく言いました😅😅



台湾人として美しい景色見てありがたいけど、

雪の中で全然歩けない滑りやすい

やっぱり南国人だ😂#東京大雪 pic.twitter.com/5kXkCVmBWt — レイちゃん (LEI) @台湾 (@answer1202) 2024年2月6日

新宿街道

笹塚駅月台大雪紛飛

東京雪やばすぎワロタ pic.twitter.com/Gb2TuszP9W — CP LV.100 (@ssbuBanjo) 2024年2月5日

東京椿山莊飯店如夢似幻雲海庭園

道路塞爆

從車庫內逃脫的大章魚

另有日本媒體提醒，下雪後地面濕滑，學企鵝小步伐移動腳步是最安全的走路方法。

「魚漿夫婦」分享「企鵝走路法」