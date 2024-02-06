圖輯／東京一夜銀白！世界罕見「降雪伴打雷」 雪景如夢似幻
久違的大雪警報，讓東京變成銀白世界。包括東京23區在內的關東地區，從昨（5）日下午開始降下大雪，持續到今早。日本氣象廳預測截至6日傍晚的降雪量，關東山區為40公分、甲信地區30公分、關東平地15公分，東京23區則有8公分。
昨晚的降雪中，也伴隨著轟隆雷聲。氣象廳指出，這是罕見的「雪雷」，除了日本以外，全球只有挪威的西部海岸和美國五大湖至東部海岸會出現這種景象。
這場大雪對陸空交通影響甚鉅，羽田機場兩天取消上百航班，部分鐵路列車停駛，多條高速公路預防性封閉關東部分路段，避免車輛受困雪中。大雪造成當地人與觀光客生活和移動上的不便，甚至有人因此受傷，卻也留下許多美麗的雪景畫面。《聯合新聞網》整理出以下照片和影音，帶你一窺雪中的東京。
以下是當地人在社群網站X分享的雪中情景。
罕見「雪雷」
澀谷八公像前越來越多隻忠犬小八
嚕嚕米主題公園
東京車站
東京鐵塔
東京迪士尼樂園
新宿街道
笹塚駅月台大雪紛飛
東京椿山莊飯店如夢似幻雲海庭園
道路塞爆
從車庫內逃脫的大章魚
另有日本媒體提醒，下雪後地面濕滑，學企鵝小步伐移動腳步是最安全的走路方法。
「魚漿夫婦」分享「企鵝走路法」
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