影／夾出滿滿黑頭粉刺！護膚網紅近距離直擊清毛孔 網喊：好療癒！

英國一名YouTuber常在社群媒體上分享各種護膚技巧，近期他分享黑頭粉刺的護理方式，附上一部挑黑頭粉刺的影片，讓不少網友看了直說好療癒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名網紅羅伯（Rob）常在自己的YouTube和TikTok頻道@MadAboutSkin分享影片。影片通常是去除黑頭、痘痘或其他護膚過程，而羅伯也會分享護理這些皮膚問題的保養方式。

近期他分享一部影片，畫面中有人拿著鑷子夾鼻頭上的黑頭粉刺，只見這個人鼻子滿滿的黑頭粉刺一個個被夾出來，令不少網友看了覺得很舒服。這類的影片其實有一票粉絲喜歡，有網友就說他喜歡看夾出大痘痘或處理皮膚囊腫的影片。

羅伯在影片中表示，其實處理黑頭最好的方式就是從預防長出黑頭開始。他建議有黑頭困擾的人可以使用含有水楊酸和維他命A的保養品，除了這些保養品之外，平常也只要使用清潔效果良好的潔膚產品。

黑頭粉刺常出現在臉部（鼻子）、頸部和背部，是一種毛孔或毛囊阻塞的現象。通常毛孔或毛囊會阻塞，是因為毛孔和毛囊內有太多油脂、死皮細胞和細菌，因此做好清潔非常的重要。