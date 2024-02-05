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攻克癌症新曙光！mRNA能研發針對多個癌細胞抗原疫苗 英進行臨床實驗

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。透過mRNA技術，能研發出同時針對多個癌細胞抗原的疫苗，英國正進行首批臨床試驗。。（Photo by Tor Tjeransen under C.C. License）
示意圖。透過mRNA技術，能研發出同時針對多個癌細胞抗原的疫苗，英國正進行首批臨床試驗。。（Photo by Tor Tjeransen under C.C. License）

mRNA技術製程快、能快速應對不同病症，成為攻克癌症的新曙光！癌症目前已經有許多療法，但許多癌症治療需要病患的遺傳物質，具有「專一性」，不能廣泛使用於所有病患。專家指出，透過mRNA技術，能研發出同時針對多個癌細胞抗原的疫苗英國正進行首批臨床試驗。

「癌症免疫療法」為新興的癌症治療方式，透過激活病患的免疫系統，對抗體內的癌細胞。現在專家將目光轉向在新冠疫情大放異彩的mRNA技術，引導身體生成癌細胞特有的抗原，使免疫細胞能夠辨識抗原，並殺死癌細胞，達到免疫與治療的效果。

mRNA成癌症疫苗

衛報》報導，在英國倫敦的哈默史密斯醫院，已經開始進行mRNA技術的試驗，用來治療黑色素腫瘤、肺癌等病症，以檢測該技術的有效性。

倫敦帝國學院博士皮納托表示，這項研究目前仍在早期階段，還需要數年的時間才能真正應用在臨床醫學上，該技術有助於研發副作用低、且更精準的抗癌療法。

許多癌症免疫療法已經進入臨床試驗的階段，如mRNA療法「癌症免疫療法」是針對特定類型的癌症打造治療方式；另一種療法則為「個人性免疫療法」，需要從患者體內提取遺傳物質，誘導自體免疫系統識別抗原，進而攻擊癌細胞。

深度學習助研發

在英國，超過半數的民眾終其一生都會被診斷出罹患癌症，目前存在化療和免疫等療法。然而，癌細胞會對現有藥物產生抗藥性，使腫瘤更難以治療，所以科學家更需致力於尋找治療癌症的新方法。

醫藥新聞》報導，約翰霍普金斯大學團隊也靠著「深度學習」技術，更快找到與癌症相關的蛋白質片段，協助科學家克服個人免疫療法與癌症疫苗的阻礙。

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