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電梯活春宮！ 打開門驚見情侶正激戰 尷尬對眼被罵影片瘋傳
情到濃時也要留意自己身在何方！外國有名女子在等候電梯，電梯門打開一刻被影像嚇了一跳，她見到有情侶在電梯那狹小空間上演活春宮。
面對如此衝擊畫面，雙方只能尷尬對視，接着等候電梯的女子大罵兩人，電梯門隨即關上。過程被電梯外的監視器拍下，影片在網上瘋傳。
綜合外媒報導，影片在社交平台瘋傳，從影片可見，一名束馬尾女子在等候電梯，當電梯打開門時，女子想要進入，卻被眼前畫面嚇住 ── 在電梯內有一對男女正在進行性行為，女的雙手撐在電梯鏡子上，男子則見到電梯門被打開且有人在外，立即躲在女方身後。
此時，電梯內外的人都只能尷尬對視，情侶也立即恢復正常位置站好，而等候電梯的女子面對不雅行為爆氣大罵兩人，這對情侶也只能默默接受，直至電梯大門關上。
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文章授權轉載自《香港01》
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