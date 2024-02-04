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創世界紀錄！俄羅斯太空人柯諾年科待太空 停留時間累計近2年半

中央社／ 莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯多家通訊報導，俄羅斯太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）預計將於今天創下太空飛行總持續時間近2年半的世界紀錄。路透社資料照
俄羅斯多家通訊報導，俄羅斯太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）預計將於今天創下太空飛行總持續時間近2年半的世界紀錄。路透社資料照

俄羅斯多家通訊報導，俄羅斯太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）預計將於今天創下太空飛行總持續時間近2年半的世界紀錄。

路透社報導，莫斯科時間11時30分08秒（台灣時間下午4時30分08秒），59歲的柯諾年科將超越同胞帕達卡（Gennady Padalka）878天11小時29分鐘48秒的紀錄。據國家通訊社塔斯社（TASS）報導，在2017年退休之前，帕達卡在5次太空飛行任務中締造上述紀錄。

柯諾年科是俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）的指揮官，他正在進行第5次太空飛行。定於9月23日完成的本次任務結束後，柯諾年科在太空停留天數將累計達到1110天。

根據歐洲太空總署（European Space Agency）網站，34歲時，柯諾年科開始以國際太空站（ISS）計畫的太空人小組一員接受訓練。

國際傳真社（Interfax）報導，柯諾年科2008年4月8日第1次太空飛行，成為國際太空站第17次主要任務的一員，並於2008年10月24日返回地球。

俄羅斯 太空人 莫斯科

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