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大尺碼網紅曾因太胖搭機卡座椅 酸民竟嗆：胖子不要出門

聯合新聞網／ 綜合報導
潔琳常到各地旅行，希望航空公司可以對過重者更友善。圖擷自太陽報
潔琳常到各地旅行，希望航空公司可以對過重者更友善。圖擷自太陽報

加拿大一名大尺碼網紅經常分享自己到處遊玩的旅行紀錄，不過她的身材常給她帶來麻煩，每次搭飛機或大眾運輸都幾乎擠不進座位，還因此被酸民嗆，如果她不減肥，就應該待在家裡。

據《太陽報》（The Sun）報導，25歲的潔琳（Jaelynn Chaney）身形是6XL，雖然她常常到各地旅遊，但要搭乘大眾運輸對她來說並不容易。她表示，自己每次在搭飛機之前都必須先看航空公司有沒有針對大尺碼的人所寫的條例，有時候她需要多訂一個椅子，隔壁的乘客也都不給她好臉色看。

潔琳說自己去年4月搭乘美國航班時，因為座位實在太擠她完全卡住動彈不得，甚至連桌子都沒辦法拉下來打開，而且還因此而受傷。她在影片中表示，有些酸民會跟她說她那麼胖應該待在家裡，但她希望藉由自身經驗鼓勵其他過重的人，不論身形如何都可以去探索這個世界。

潔琳希望能夠改變現在過重者面臨的旅遊困境，之前她曾發聲要各大飯店拓寬走廊，讓不同體型的人也能享受飯店服務。除此之外她也建議航空公司應免費提供額外的座位給過重的乘客，讓過重者也能舒適地飛行。

網紅 肥胖

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