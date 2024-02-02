曾是關東近郊滑雪勝地 新潟縣湯澤今房價暴跌「千萬度假大樓免費轉讓」

日本過去在泡沫經濟時期，雖然表面上看似高度發展，然而因為炒地皮狀況嚴重，在熱潮過去之後，許多地方房價暴跌，嚴重影響經濟。例如新潟縣湯澤町，過去就曾有過一波房地熱潮，但在泡沫經濟破裂後房價暴跌，原先價格高昂的物件，甚至都變成亟欲無償轉讓的負資產。

根據日本媒體「文春Online」報導，湯澤町是關東近郊的滑雪景點之一，從1970年代起，就漸漸開始出現度假大樓的建案。加上1982年增設新幹線車站，1985年高速公路開通，往來湯澤的交通更為便利，使得當地人氣居高不下。旺季時，每間旅館幾乎都是爆滿狀態。

與一般泡沫經濟房產不同的是，湯澤作為滑雪勝地，不少物件是從泡沫經濟鼎盛期前就已經動工，並非純粹因炒房地產而起。在這個背景下，於湯澤建造的度假大樓，多半是會提供健身房、游泳池、時尚的餐廳，以及滑雪用的儲藏櫃等等，擁有許多豪華設施的物件。

然而就在泡沫經濟結束後，人潮紛紛退去，也嚴重衝擊到湯澤這些度假大樓。當年在湯澤滑雪區「苗場」，以數千萬日圓建造的大樓（1000萬日幣約相當於新台幣214萬），現在卻暴跌至10萬日圓（約相當於新台幣21341元）求售，甚至還有無償轉讓的物件。畢竟這些物件位處山區，平時交通不便，因此乏人問津。成為象徵日本泡沫經濟破裂，房產崩盤的代表案例。