快訊

「立法院長罷免」登熱搜！現行法律規定曝 韓國瑜年薪成焦點

父母太有「夫妻相」！女兒好奇驗DNA 結果揭曉崩潰

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄來救援

曾是關東近郊滑雪勝地 新潟縣湯澤今房價暴跌「千萬度假大樓免費轉讓」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本湯澤町原是滑雪觀光勝地，但在泡沫經季後房價暴跌。圖擷自湯澤町官方網站
日本湯澤町原是滑雪觀光勝地，但在泡沫經季後房價暴跌。圖擷自湯澤町官方網站

日本過去在泡沫經濟時期，雖然表面上看似高度發展，然而因為炒地皮狀況嚴重，在熱潮過去之後，許多地方房價暴跌，嚴重影響經濟。例如新潟縣湯澤町，過去就曾有過一波房地熱潮，但在泡沫經濟破裂後房價暴跌，原先價格高昂的物件，甚至都變成亟欲無償轉讓的負資產。

根據日本媒體「文春Online」報導，湯澤町是關東近郊的滑雪景點之一，從1970年代起，就漸漸開始出現度假大樓的建案。加上1982年增設新幹線車站，1985年高速公路開通，往來湯澤的交通更為便利，使得當地人氣居高不下。旺季時，每間旅館幾乎都是爆滿狀態。

與一般泡沫經濟房產不同的是，湯澤作為滑雪勝地，不少物件是從泡沫經濟鼎盛期前就已經動工，並非純粹因炒房地產而起。在這個背景下，於湯澤建造的度假大樓，多半是會提供健身房、游泳池、時尚的餐廳，以及滑雪用的儲藏櫃等等，擁有許多豪華設施的物件。

然而就在泡沫經濟結束後，人潮紛紛退去，也嚴重衝擊到湯澤這些度假大樓。當年在湯澤滑雪區「苗場」，以數千萬日圓建造的大樓（1000萬日幣約相當於新台幣214萬），現在卻暴跌至10萬日圓（約相當於新台幣21341元）求售，甚至還有無償轉讓的物件。畢竟這些物件位處山區，平時交通不便，因此乏人問津。成為象徵日本泡沫經濟破裂，房產崩盤的代表案例。

房地產 房產 日本

延伸閱讀

滑雪新手老手都要看！林氏璧揭日本滑雪需注意6件事

八成是外國客！北海道「新雪谷町」滑雪聖地 住一晚破百萬日圓歐美客仍喊不貴

獨居老母講電話重複還喊錯名字 他急回老家驚覺全變樣「連帳戶密碼都忘了」

老街友偷麵包被逮裝病 告白心酸理由求醫院收留「一晚也好」

相關新聞

曾是關東近郊滑雪勝地 新潟縣湯澤今房價暴跌「千萬度假大樓免費轉讓」

日本過去在泡沫經濟時期，雖然表面上看似高度發展，然而因為炒地皮狀況嚴重，在熱潮過去之後，許多地方房價暴跌，嚴重影響經濟。例如新潟縣湯澤町，過去就曾有過一波房地熱潮，但在泡沫經濟破裂後房價暴跌，原先價格高昂的物件，甚至都變成亟欲無償轉讓的負資產。

獨居老母講電話重複還喊錯名字 他急回老家驚覺全變樣「連帳戶密碼都忘了」

上了年紀的人，容易發生失智的症狀。如果家人沒有及時發現，並且做好應對措施，恐怕會引發相當嚴重的後果。除了當事人的身心安全以外，在財產上也可能產生困擾。

日通緝犯逃3年落網竟跟桐島聰有關 矢板明夫：無奇不有

日本1名逃亡3年多的通緝犯金成行昨天被查獲，原因是他在通緝海報上，被列在通緝長達49年的桐島聰旁邊，隨著桐島聰投案新聞轟...

另類效應？通緝照就在桐島聰旁邊 日本殺人未遂通緝犯潛逃3年今落網

讀賣新聞等日媒1日報導，日本長野、愛知及宮城共3個縣警方1日聯手出動大批警力，凌晨4點29分（台灣時間同日3點29分）在...

南韓首爾市10月將推「漢江水上巴士」 紓解市中心交通

南韓首爾市今天宣布，將從今年10月起推出新型態大眾交通「漢江水上巴士」，希望藉此紓解壅塞的市中心地區交通，並滿足觀光需求

不受強震影響！台灣人仍照計畫到日旅遊 當地飯店業者感動：幫了大忙

2024新年首日，日本石川縣能登半島就爆發強震，造成人員傷亡、民生建設受創，使當地觀光客人數銳減。不過，據日媒《北國新聞》報導，雖然許多海外觀光客受地震影響而取消飯店預約，但仍有大批台灣旅客願意到當地旅行，讓業者非常感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。