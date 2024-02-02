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獨居老母講電話重複還喊錯名字 他急回老家驚覺全變樣「連帳戶密碼都忘了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子透過電話發現母親嚴重失智，連戶頭密碼都光了。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子透過電話發現母親嚴重失智，連戶頭密碼都光了。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

上了年紀的人，容易發生失智的症狀。如果家人沒有及時發現，並且做好應對措施，恐怕會引發相當嚴重的後果。除了當事人的身心安全以外，在財產上也可能產生困擾。

根據日本媒體「THE GOLD ONLINE」報導，一位化名秋山裕介的50歲男性在東京工作，老家則是在關西的兵庫縣。由於父親在15年前就過世了，因此母親現在是獨居狀態。由於工作繁忙，加上路途遙遠，秋山三年都沒有回老家探望，但每個月還是會和母親通電話確認。

然而有段期間，秋山發現母親講電話的狀況越來越不對勁，經常同一件事情講好幾次，像是一直重複「隔壁的山田最近過世了，然後怎樣怎樣……還有隔壁的山田最近過世了」，甚至還開始把秋山喊成他父親的名字，讓他驚覺不太妙，連忙安排時間回老家。

在搭了好幾個小時的車回去之後，秋山一打開老家的門，發現屋子裡垃圾堆得到處都是，還發出陣陣惡臭。桌上擺著不知道放多久的食物，地板則亂到幾乎沒地方踩。在和母親面對面交談後，更讓秋山確信，母親應該是患有失智方面的症狀。

秋山雖然判斷，應該要讓母親住進長照機構，但是財產上沒有餘裕。即使可以用母親的存款，但母親失智症太過嚴重，完全忘了密碼是什麼，而且要是被金融機關發現，很可能會直接凍結帳戶。這讓秋山後悔不已，認為應該要及早發現異狀，做好防範才對。

失智症 老家

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