老街友偷麵包被逮裝病 告白心酸理由求醫院收留「一晚也好」

身為醫師，偶爾會碰到某些看診的人並非真的身體出狀況，而是有什麼其他企圖而裝病，裝病背後也可能有令人心酸的理由，有一位日本醫師，就分享過去曾碰到的經驗。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位女醫師回憶當初還是新人時，有一天深夜來了一位78歲的男性患者。這位患者似乎因為什麼問題被逮捕，但同時又聲稱自己身體全身麻痺在警局倒下，於是以還銬著手銬的狀態，接受醫師的診斷。

女醫師調查後，雖然這位老年男子身上都是髒汙，毛髮也都沒有整理，但整體檢查下來，神經上並沒有什麼問題，應該不可能麻痺才對。醫師馬上懷疑他可能是詐病，但演技並不好，請他可以回去休息了。

然而，老人卻不斷懇求，希望能夠在醫院住一碗。原來這位老人過去喪妻，沒有小孩，也沒有可以依賴的親戚，因此流落街頭。這回是因為三天沒吃東西餓得受不了，偷了一個便宜麵包被逮捕。但比起當街友，他其實更希望被關進監獄裡。這回之所以裝病，是他想要住在有屋頂的房子，起床迎接隔天的太陽。但如果被關到監獄裡，就看不到太陽了，因此才會裝病，就算只有一晚也好。

最後老人還是被警察帶走，沒辦法如願住在病房。但這件事情也讓醫生反思，古人曾說過「衣食足而知榮辱」，自己如果站在同樣的立場，有沒有可能做出同樣的事情？儘管過去看過不少裝病的人，但這次的經驗，還是特別令人印象深刻。